Troca de Tiros

Troca de tiros entre bandidos e PM assusta moradores em Viana

Segundo a polícia a equipe da Força Tática foi recebida a tiros durante um patrulhamento de rotina. Ninguém ficou ferido

25 set 2019 às 15:55

Força Tática da Polícia Militar foi recebida a tiros no bairro Santo Agostinho, em Viana Crédito: Kaique Dias
Uma troca de tiros entre policiais e bandidos assustou moradores do bairro Santo Agostinho, em Viana, na tarde desta quarta-feira (25).
> Pai reconheceu corpo da filha em Vitória pela tatuagem
De acordo com a Polícia Militar, por volta das 15h, durante um patrulhamento na região, policiais da Força Tática foram recebidos a tiros. A equipe informou ainda que três suspeitos armados atiraram contra a guarnição assim que os policiais chegaram no bairro e os militares revidaram. Ninguém ficou ferido.
> Mãe e filhos são presos por matar mecânico por vingança em Ourimar
A polícia acrescentou ainda que os três criminosos conseguiram entrar em um matagal da região e fugiram. A Companhia Independente de Operações com Cães (Cioc) foi acionada para ajudar nas buscas, mas os suspeitos não foram encontrados.
 

