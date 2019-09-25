Troca de tiros entre bandidos e PM assusta moradores em Viana

Uma troca de tiros entre policiais e bandidos assustou moradores do bairro Santo Agostinho, em Viana, na tarde desta quarta-feira (25).
De acordo com a Polícia Militar, por volta das 15h, durante um patrulhamento na região, policiais da Força Tática foram recebidos a tiros. A equipe informou ainda que três suspeitos armados atiraram contra a guarnição assim que os policiais chegaram no bairro e os militares revidaram. Ninguém ficou ferido.
A polícia acrescentou ainda que os três criminosos conseguiram entrar em um matagal da região e fugiram. A Companhia Independente de Operações com Cães (Cioc) foi acionada para ajudar nas buscas, mas os suspeitos não foram encontrados.