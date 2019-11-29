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Violência

Homem é assassinado com vários tiros em São Mateus, no ES

O crime aconteceu pouco depois das 14h, no ponto final do bairro Seac. Até o momento, nenhum suspeito foi preso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2019 às 09:09

Publicado em 29 de Novembro de 2019 às 09:09

O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser identificado Crédito: Brunela Alves
A violência continua fazendo vítimas na Região Norte do Estado. Pouco depois das 14h desta quinta-feira (28), um homem foi assassinado com vários tiros no ponto final do bairro Seac, em São Mateus. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.
A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local do crime, constatou que a vítima já estava sem vida. A maioria dos disparos atingiu a região da cabeça. Vários moradores acompanhavam de longe o trabalho da polícia, que isolou a área até a chegada da perícia da Polícia Civil.
Buscas foram realizadas na tentativa de identificar e prender os suspeitos de cometer o crime, mas até o momento ninguém foi preso. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
A população pode contribuir para o trabalho da Polícia de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo é garantido e todas as informações são investigadas.

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