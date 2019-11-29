Homem é assassinado com vários tiros em São Mateus, no ES

O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser identificado Crédito: Brunela Alves

A violência continua fazendo vítimas na Região Norte do Estado. Pouco depois das 14h desta quinta-feira (28), um homem foi assassinado com vários tiros no ponto final do bairro Seac, em São Mateus . Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local do crime, constatou que a vítima já estava sem vida. A maioria dos disparos atingiu a região da cabeça. Vários moradores acompanhavam de longe o trabalho da polícia, que isolou a área até a chegada da perícia da Polícia Civil.

Buscas foram realizadas na tentativa de identificar e prender os suspeitos de cometer o crime, mas até o momento ninguém foi preso. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.