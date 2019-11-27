Tambores com óleo recolhido das praias do ES são levados para aterro

Os tambores com os fragmentos de óleo que foram retirados das praias do Norte capixaba começaram a ser recolhidos, na manhã desta quarta-feira (27), das cidades de Conceição da Barra, São Mateus e Linhares. O material segue para um aterro localizado na Grande Vitória.

Em Conceição da Barra, segundo o secretário de Meio Ambiente do município, André Tebaldi, foram recolhidos 13 tambores: quatro deles estavam na sede da cidade, seis em Itaúnas, e outros três no distrito do Cricaré. "O material estava armazenado em locais protegidos, cobertos e com piso concretado, para evitar uma segunda contaminação. Recebemos uma ligação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) informando que, na manhã de hoje, o material seria recolhido, o que aconteceu", explicou Tebaldi.

Tambores com fragmento de óleo sendo recolhido na cidade de Conceição da Barra Crédito: Divulgação / Prefeitura Conceição da Barra

Ele relata ainda que desde a última sexta-feira (22) não há registro de óleo nas praias da cidade, mas que as equipes da Secretaria de Meio Ambiente de Conceição da Barra, do Parque Estadual de Itaúnas e da Marinha do Brasil continuam realizando diariamente o monitoramento, com estrutura mobilizada para eventual chegada de novos vestígios. "Nossas praias estão limpas, próprias para recreação e lazer, a limpeza pública e demais serviços oferecidos pelo município já encontram-se com reforço para a temporada do Verão 2020", assinalou.

DESTINAÇÃO FINAL

O resíduo de óleo recolhido das praias será levado para um aterro da empresa Vitória Ambiental, uma área de cerca de um milhão de metros quadrados localizada na zona rural da Serra, em Putiri. A empresa também está promovendo a coleta do material nas cidades onde o produto foi armazenado.

O assessor de desenvolvimento de negócios da empresa, Wueliton Pelissari, informou que atendeu a uma solicitação do Seama e cedeu o espaço para a destinação final do produto. "Decidimos contribuir com este trabalho e colocamos veículos da nossa frota para recolher o resíduo, levar para a nossa planta e dar a destinação final", contou.

Recolhimento dos tambores com fragmentos de óleo nas cidades de Conceição da Barra, São Mateus e Linhares Crédito: Vitória Ambiental

Ao chegar ao aterro, o material será analisado e então será decidido o que com ele será feito. "É um produto perigoso por conta dos derivados do petróleo", explica Pelissari.

Uma das alternativa de destinação é a criação de um blend de resíduos, um tipo de mistura, que mais tarde poderá ser utilizado na indústria de cimento, como matéria prima ou substituto energético. "É feita uma mistura de vários produtos, respeitando as caracterisitica de compatibilidade químicas", explica Pelissari.

Ou possibilidade é o produto ser enterrado em cava, feita em local que segue normas ambientais de construção e garantia de não contaminação. "Quando a cava é ocupada totalmente ocupada, é fechada com manta e isolada de contato com natureza", acrescenta Pelissari, que confirmou ter iniciado o recolhimento dos tambores com o material nas cidades de de Conceição da Barra, São Mateus e Linhares.

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CONTAMINAÇÃO NAS PRAIAS

Os fragmentos atingiram o litoral capixaba no dia 7 de novembro, quando o material foi recolhido em praias de São Mateus. A confirmação de que se tratava do mesmo material que contaminou praias do Nordeste ocorreu no dia 8. Após exames realizados pela Marinha.