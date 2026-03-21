"Debaixo dos caracóis..."

O curioso quadro com cabelo de verdade feito por fã para Roberto Carlos

Obra da hairstylist Lourdes Samora levou dez anos para ser entregue ao cantor, o que aconteceu em setembro do ano passado em Ipatinga (MG)

Publicado em 21 de março de 2026 às 18:12

Perto de celebrar 85 anos com um show especial em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, o cantor Roberto Carlos segue sendo alvo de homenagens criativas de fãs por todo o país. Uma delas veio de Ipatinga, em Minas Gerais, onde a hairstylist Lourdes Samora transformou admiração em arte — literalmente fio a fio.

Para a maioria, o cabelo encaracolado do 'Rei' nos anos 1960 é apenas uma imagem icônica eternizada em capas de discos. Para Lourdes, no entanto, essa referência virou inspiração — e um desafio que atravessou uma década.

O curioso quadro com cabelo de verdade feito em homenagem a Roberto Carlos Crédito: Lourdes Samora

Cabeleireira há 40 anos, ela decidiu que o “Rei” merecia uma homenagem única: um quadro em que os famosos caracóis não fossem apenas tinta sobre tela, mas fios de cabelo de verdade.

Fã declarada, Lourdes conta que a pintura foi produzida por uma artista plástica contratada especialmente para o projeto. “Não sou artista plástica, então contratei uma profissional de altíssima qualidade para pintar o rosto do Roberto Carlos na época da Jovem Guarda. Eu amo e admiro as músicas dele. Ele é uma pessoa extraordinária, um rei, e eu quis homenagear o nosso rei da Música Popular Brasileira”, disse.

Com a pintura pronta, veio o maior desafio: aplicar, fio a fio, o cabelo sobre a tela. Lourdes revela que fez diversos testes, tentando costurar os fios e até utilizar técnicas de crochê, mas sem sucesso inicial.

A parte mais difícil foi colocar o cabelo na tela. Foi um ano inteiro tentando. Eu fazia de um jeito, não dava certo; tentava de outro, também não funcionava, até que finalmente consegui fixar os fios Lourdes Samora Hairstylist

O curioso quadro com cabelo de verdade feito em homenagem a Roberto Carlos Crédito: Lourdes Samora

Após meses de trabalho, a obra ficou pronta. A entrega, porém, demorou: foram dez anos de tentativas. Lourdes buscou contato pelas redes sociais e chegou a cogitar ir até a casa do cantor, no Rio de Janeiro. A espera terminou em setembro de 2025, quando Roberto Carlos se apresentou em Ipatinga (MG). Após a tradicional distribuição de rosas ao fim do show, Lourdes e a filha conseguiram um encontro com o artista no camarim.

A oportunidade chegou quando ele veio aqui. Foi um encontro muito lindo, agradeço a Deus por isso. Ele viu o quadro e achou maravilhoso Lourdes Samora Hairstylist

E, por falar em show, o cantor volta a sua terra natal, em Cachoeiro de Itapemirim, para celebrar mais um aniversário com uma apresentação especial, no dia 19 de abril, às 20h, no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa.

Agora, o “Rei” se prepara para voltar às origens. O show de aniversário será realizado no dia 19 de abril, às 20h, no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, em Cachoeiro — cidade onde nasceu e que, mais uma vez, será palco de celebração e emoção para fãs de todo o Brasil.

Ao falar sobre o Espírito Santo, Lourdes não poupou elogios. “Conheço o estado, amo as praias. É tudo maravilhoso aí”, destacou a profissional, que já recebeu títulos nacionais no segmento e participou de edições do Fashion Week em Nova York.

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