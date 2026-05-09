Colisão entre três veículos deixa uma pessoa morta na BR 101

A vítima, um homem de 42 anos, era ocupante do automóvel e morreu no local da colisão. O acidente aconteceu por volta das 9h15, nas proximidades do km 380 da rodovia.
A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atendimento e registro da ocorrência, com equipe de Guarapari no local. O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo também foi chamado para realizar o desencarceramento do corpo.
A perícia técnica e o serviço de transporte de cadáveres da Polícia Científica foram acionados. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Segundo a PRF, não houve interdição da rodovia, mas o trânsito segue lento no trecho. A ocorrência continua em andamento.