Colisão entre três veículos deixa uma pessoa morta na BR 101

A perícia técnica e o serviço de transporte de cadáveres da Polícia Científica foram acionados. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.



Segundo a PRF, não houve interdição da rodovia, mas o trânsito segue lento no trecho. A ocorrência continua em andamento.