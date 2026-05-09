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Colisão entre três veículos deixa uma pessoa morta na BR 101

Corpo da vítima que estava no carro precisou ser desencarcerado por equipes do Corpo de Bombeiros

Publicado em 09 de Maio de 2026 às 12:17

Enzo Teixeira

Enzo Teixeira

Publicado em 

09 mai 2026 às 12:17
Carro de vítima que morreu no acidente ficou destruído
Carro onde estava vítima do acidente ficou destruído Divulgação/PRF

Uma colisão envolvendo um caminhão, uma caminhonete e um automóvel deixou uma pessoa morta na manhã deste sábado (9), na BR 101, em Iconha, no Sul do Espírito Santo.

A vítima, um homem de 42 anos, era ocupante do automóvel e morreu no local da colisão. O acidente aconteceu por volta das 9h15, nas proximidades do km 380 da rodovia.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atendimento e registro da ocorrência, com equipe de Guarapari no local. O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo também foi chamado para realizar o desencarceramento do corpo.

A perícia técnica e o serviço de transporte de cadáveres da Polícia Científica foram acionados. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. 

Segundo a PRF, não houve interdição da rodovia, mas o trânsito segue lento no trecho. A ocorrência continua em andamento.

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