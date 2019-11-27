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Violência

Mulher de 66 anos é morta a tiros em Conceição da Barra, no Norte do ES

O corpo de Maria da Penha Aguiar de Oliveira foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2019 às 15:26

Publicado em 27 de Novembro de 2019 às 15:26

Delegacia de Conceição da Barra Crédito: divulgação
Uma idosa foi morta tiros na tarde desta terça-feira (26), em Conceição da Barra, no Norte do ES. O crime aconteceu no bairro Antônio Lopes, por volta das 17h. A Polícia Civil de Conceição da Barra disse que está investigando o caso, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. 

O CRIME

Populares entraram em contato com a PM por meio do número de emergência, 190, relatando terem ouvido diversos disparos dentro de uma residência, na Rua Bolívia. Policiais foram ao local e encontraram a vítima caída perto da porta da sala. Cápsulas  de arma calibre .380 estavam espalhadas pelo cômodo. A Polícia Militar isolou a área e acionou a perícia da Polícia Civil.

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TRÁFICO DE DROGAS

A polícia informou que a vítima, identificada como Maria da Penha Aguiar de Oliveira, 66 anos, tinha envolvimento com o tráfico de drogas na localidade. De acordo com a perícia, a mulher foi atingida por oito disparos, na região das costas e cabeça. Dentro da casa foram encontradas 453 gramas de crack, escondias embaixo da pia da cozinha. A droga foi levada para a Delegacia de Conceição da Barra.
O corpo de Maria da Penha Aguiar de Oliveira foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

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