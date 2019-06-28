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Violência no interior

Criminosos tentam matar homem com golpes de facão em Conceição da Barra

Tentativa de homicídio aconteceu na zona rural do município, na noite desta quinta-feira (27). Um dos acusados foi encontrado e preso

Publicado em 28 de Junho de 2019 às 15:05

Publicado em 

28 jun 2019 às 15:05
Delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução
Um homem de 55 anos foi ferido a golpes de facão por um grupo de quatro suspeitos na casa onde mora, em Córrego do Peniche, zona rural de Conceição da Barra, região Norte do Estado. A tentativa de homicídio aconteceu na noite desta quinta-feira (27).
Segundo a Polícia Militar, o homem foi agredido “de modo covarde”. Quando a equipe chegou no local, ele contou que foi golpeado, sem chance de defesa, por quatro indivíduos, quando foi ao quintal da residência mexer no fogão a lenha. A vítima tinha um corte profundo no peito e outro no braço, além de sinais de fraturas pelo corpo.
Quando outra viatura seguia para a localidade, viu quando um suspeito de bicicleta se escondeu no plantio de eucalipto ao perceber as luzes da ambulância. Quando ele retornou à via, foi surpreendido pelos militares, que deram voz de parada. Ao ser questionado se tinha envolvimento no crime, ele teria tentado agredir os policiais, mas foi contido por eles.
Ainda de acordo com a PM, após imobilizado, o acusado perguntou: “Mas ele morreu? Ele que deitou no meu facão”, dando a entender que tinha participação na tentativa de homicídio. O criminoso disse deixou os facões em um mato próximo de onde foi abordado. No local, os militares apreenderam dois facões.
A vítima foi socorrida até ao Pronto-Atendimento de Braço do Rio, e depois foi transferida para o Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, para uma avaliação mais detalhada por conta das múltiplas fraturas. Já o suspeito, de 21 anos, foi conduzido para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus. Procurada para saber se o acusado foi autuado e preso, a assessoria da Polícia Civil não respondeu até a publicação desta reportagem.

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