Criminosos tentam matar homem com golpes de facão em Conceição da Barra

Delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução

Um homem de 55 anos foi ferido a golpes de facão por um grupo de quatro suspeitos na casa onde mora, em Córrego do Peniche, zona rural de Conceição da Barra , região Norte do Estado. A tentativa de homicídio aconteceu na noite desta quinta-feira (27).

Segundo a Polícia Militar, o homem foi agredido “de modo covarde”. Quando a equipe chegou no local, ele contou que foi golpeado, sem chance de defesa, por quatro indivíduos, quando foi ao quintal da residência mexer no fogão a lenha. A vítima tinha um corte profundo no peito e outro no braço, além de sinais de fraturas pelo corpo.

Quando outra viatura seguia para a localidade, viu quando um suspeito de bicicleta se escondeu no plantio de eucalipto ao perceber as luzes da ambulância. Quando ele retornou à via, foi surpreendido pelos militares, que deram voz de parada. Ao ser questionado se tinha envolvimento no crime, ele teria tentado agredir os policiais, mas foi contido por eles.

Ainda de acordo com a PM, após imobilizado, o acusado perguntou: “Mas ele morreu? Ele que deitou no meu facão”, dando a entender que tinha participação na tentativa de homicídio. O criminoso disse deixou os facões em um mato próximo de onde foi abordado. No local, os militares apreenderam dois facões.