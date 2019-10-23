Mariana e Patrick foram assassinados a tiros no bairro São José, em Conceição da Barra Crédito: Reprodução/Facebook

Your browser does not support the audio element. Casal é assassinado a tiros em Conceição da Barra, mulher estava grávida

Um casal foi assassinado a tiros dentro de uma residência do bairro São José, em Conceição da Barra , Região Norte do Estado. O duplo homicídio aconteceu na madrugada desta quarta-feira (23). O jovem, chamado Patrik Pinto, de 18 anos, foi morto com 22 tiros. Já sua namorada, Mariana Faustino de Souza, também de 18 anos, estava grávida.

Segundo a Polícia Militar , o crime aconteceu em uma casa na Rua Manoel Gomes de Oliveira, por volta de 0h30. Ao chegar no local, os militares encontraram o portão aberto. Uma ambulância municipal foi até a residência e um enfermeiro confirmou as mortes das duas vítimas.

O rapaz estava caído no chão da sala. A jovem foi encontrada no quarto dos fundos. A perícia indicou que Patrick foi atingido por 22 disparos de arma de fogo, enquanto sua namorada foi baleada sete vezes. No local do crime foram encontrados projéteis de arma de fogo, além de várias cápsulas dos calibres 22 e 380.

Vizinhos disseram para os policiais que não ouviram os tiros por conta da forte chuva que acontecia na hora do duplo homicídio.

Ainda de acordo com a PM, Mariana estava grávida de dois meses. Ela completou 18 anos no último sábado (19). Já Patrick tinha passagem pela polícia e deixou um filho de 3 anos. Um parente da jovem, que pediu para não ser identificado, contou que o casal estava junto há cerca de seis meses.

TRÁFICO DE DROGAS

A Polícia Militar acredita que a motivação do crime seria o envolvimento de Patrik no tráfico de drogas. Para a PM, o alvo era apenas o jovem, que já foi preso por tentativa de homicídio e por tráfico de drogas. Ele morou no Rio de Janeiro e estaria em Conceição da Barra para o domínio de algum ponto de tráfico. O delegado Alysson Pereira falou para a TV Gazeta Norte que o crime pode ter sido cometido por rivais de Patrik.

INVESTIGAÇÕES

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra e, até o momento, a autoria e a motivação são desconhecidas. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para liberação de familiares e para realizar exame cadavérico.