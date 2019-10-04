Homem é morto a tiros dentro de casa em Conceição da Barra, no ES

Delegacia de Conceição da Barra Crédito: Divulgação

A violência continua fazendo vítimas na região Norte do Estado. Na manhã desta sexta-feira (4), um homem foi morto a tiros dentro da própria casa, localizada no bairro Floresta, em Conceição da Barra.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi atingida por vários disparos de arma de fogo. No local, ninguém soube informar a autoria ou o que pode ter motivado o assassinato. A perícia da Polícia Civil (PC) foi acionada e esteve no local. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra. Até o momento nenhum suspeito foi detido.

A população pode contribuir para o trabalho da polícia de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br.

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