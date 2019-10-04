Polícia prende motoristas de aplicativo no Aeroporto de Vitória

Segundo pessoas que presenciaram o ocorrido, os homens faziam abordagens a passageiros que saíam da área de desembarque se identificando como motoristas de aplicativo e oferecendo corridas. Por volta das 10h, agentes das forças de segurança chegaram ao local, abordaram os suspeitos e os levaram em viaturas. De acordo com testemunhas, um deles ainda tentou fugir, mas também foi detido pelos policiais.