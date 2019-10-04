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Operação Força pela Vida

Polícia prende motoristas de aplicativo no Aeroporto de Vitória

Segundo a polícia os motoristas estavam atuando de maneira irregular no local. As prisões aconteceram durante uma operação chamada de Força pela Vida

Publicado em 04 de Outubro de 2019 às 13:50

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

04 out 2019 às 13:50
Operação conjunta prendeu motoristas irregulares no aeroporto de Vitória Crédito: José Carlos Schaeffer
Seis pessoas foram presas na manhã desta sexta-feira (04) em uma das entradas do Aeroporto de Vitória, por atuarem como motoristas de aplicativo de forma irregular no local. As prisões aconteceram durante uma operação conjunta da Polícia Civil, Polícia Militar e Detran/ES, chamada "Força pela Vida".
>Após reportagem, motoristas clandestinos continuam ação no Aeroporto
Segundo pessoas que presenciaram o ocorrido, os homens faziam abordagens a passageiros que saíam da área de desembarque se identificando como motoristas de aplicativo e oferecendo corridas. Por volta das 10h, agentes das forças de segurança chegaram ao local, abordaram os suspeitos e os levaram em viaturas. De acordo com testemunhas, um deles ainda tentou fugir, mas também foi detido pelos policiais.
Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informou que representantes dos órgãos envolvidos na operação vão dar mais detalhes da operação em uma entrevista coletiva ainda na tarde desta sexta-feira (04), em Vitória.

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