Casal de namorados está internado em estado grave uma semana após acidente

Acidente grave aconteceu na entrada da Lagoa Nova, em Linhares Crédito: Internauta

Segundo familiares, Leonardo Gama Pinto, de 27 anos, está em coma induzido no Hospital Geral de Linhares (HGL). Já Monielly Pereira Costa, de 20 anos, está internada no Hospital Rio Doce.

Outra vítima do acidente, Ivaneide Ferreira Souza, de 48 anos, está em processo de recuperação e seu estado de saúde é considerado estável. Ela também está no Hospital Rio Doce. O mecânico Marcelo Vieira, que conduzia o automóvel, já teve alta. Ele quebrou uma perna e passou por uma cirurgia.

O ACIDENTE

Rayanne Gonçalves estava de carona no táxi e morreu na hora do acidente Crédito: Reprodução/Facebook

O táxi seguia pela rodovia, no último dia 10, por volta do meio-dia, quando um pneu da frente teria estourado, o que fez o condutor perder o controle da direção e bater no meio-fio. Em seguida, o veículo capotou. As vítimas foram lançadas para fora do carro. Havia seis pessoas dentro do veículo: o condutor e cinco passageiros.

Duas pessoas morreram na hora . São elas Carlos Alberto de Jesus, de 44 anos, e Rayanne Gonçalves, de 24 anos. Monielly, Leonardo e Ivaneide foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e por uma ambulância municipal.

Já a família de Marcelo afirma que o mecânico ficou desacordado em um pasto ao lado da rodovia e foi encontrado pela mãe horas depois do acidente, no início da noite. Ele foi levado ao hospital pela família.