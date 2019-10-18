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Em Conceição da Barra

Padrasto é preso acusado de estuprar a enteada de 9 anos no Norte do ES

Suspeito tem 54 anos e também é suspeito de abusar sexualmente de mais duas crianças de 8 e 9 anos. Ele é funcionário de uma escola e foi preso nesta quinta-feira (17)

Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 11:03

Loreta Fagionato

Loreta Fagionato

Publicado em 

18 out 2019 às 11:03
Delegacia de Conceição da Barra Crédito: Divulgação
Um homem de 54 anos foi preso, em Conceição da Barra, Região Norte do Estado, acusado de estuprar a própria enteada, de 9 anos. O padrasto da criança também é suspeito de abusar sexualmente de mais duas amigas da menina, de 8 e 9 anos. O mandado de prisão foi cumprido na manhã desta quinta-feira (17).
Segundo o delegado titular da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra, Alysson Pereira, os crimes aconteciam na residência do acusado. A primeira denúncia contra o homem foi feita no final de setembro, pelo Conselho Tutelar e por uma tia da enteada do acusado. Depois, duas mães procuraram a delegacia para contar que suas filhas também foram abusadas.
“Os crimes sempre aconteciam quando o detido estava sozinho em casa com a enteada e as colegas. A sua companheira, mãe de uma das vítimas, não tinha conhecimento dos abusos por trabalhar fora de casa”, contou Pereira.

TRABALHA EM ESCOLA

O delegado ainda disse que o acusado trabalha em uma escola, o que agrava a situação. “Outras possíveis vítimas podem aparecer, visto que o autor do crime informou que outras crianças, alunas da escola, frequentavam sua casa para brincarem com sua enteada”, ressaltou.
Por isso, Pereira pede que a população denuncie ao Disque-Denúncia 181 ou procure a delegacia caso tenha outras acusações contra o investigado.
O homem foi indiciado pelo crime de estupro de vulnerável e foi encaminhado para a Penitenciária Estadual de Vila Velha V.

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