Avô é preso acusado de estuprar a neta de 7 anos no ES

Delegacia Regional de Barra de São Francisco, na Região Noroeste do Estado Crédito: Gazeta Norte

Um homem, que não teve a idade revelada, foi preso em Barra de São Francisco, Região Noroeste do Estado, acusado de estuprar a neta de 7 anos. A prisão do suspeito aconteceu na noite desta segunda-feira (7).

Segundo a Polícia Civil, o mandado de prisão temporária contra o criminoso foi cumprido por volta de 19 horas, pelos policiais da Delegacia Regional de Barra de São Francisco, pela prática de estupro de vulnerável. Durante o interrogatório, o avô paterno confessou o crime. Outras diligências ainda são realizadas para a conclusão do procedimento, disse a PC.

Os nomes do acusado e do bairro onde aconteceu o crime não serão divulgados para preservar a identidade da vítima.

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