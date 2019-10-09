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Em Barra de São Francisco

Avô é preso acusado de estuprar a neta de 7 anos no ES

Segundo a Polícia Civil, o suspeito confessou o crime durante depoimento. Ele foi detido na noite desta segunda-feira (7)

Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 11:52

Loreta Fagionato

Loreta Fagionato

Publicado em 

09 out 2019 às 11:52
Delegacia Regional de Barra de São Francisco, na Região Noroeste do Estado Crédito: Gazeta Norte
Um homem, que não teve a idade revelada, foi preso em Barra de São Francisco, Região Noroeste do Estado, acusado de estuprar a neta de 7 anos. A prisão do suspeito aconteceu na noite desta segunda-feira (7).
Segundo a Polícia Civil, o mandado de prisão temporária contra o criminoso foi cumprido por volta de 19 horas, pelos policiais da Delegacia Regional de Barra de São Francisco, pela prática de estupro de vulnerável. Durante o interrogatório, o avô paterno confessou o crime. Outras diligências ainda são realizadas para a conclusão do procedimento, disse a PC.
> Homem é preso suspeito de estuprar menina de 6 anos em cafezal no ES
Os nomes do acusado e do bairro onde aconteceu o crime  não serão divulgados para preservar a identidade da vítima.

PAI DESCONFIOU

Segundo informações, o pai da criança desconfiou que a filha apresentava comportamentos estranhos nos últimos meses e a levou a um hospital. A menina passou por exames, que constataram que ela foi abusada sexualmente. Em conversa com uma familiar, a vítima revelou que o avô paterno era o abusador. Revoltado, o pai da menina esteve na delegacia e fez a denúncia.

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