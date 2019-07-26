Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Padrasto é preso após criança denunciar estupro para professora no ES

Ao ouvir o relator, educadora acionou o Conselho Tutelar e a polícia

Publicado em 

25 jul 2019 às 21:10

Publicado em 25 de Julho de 2019 às 21:10

Crédito: Fernando Madeira
Um lavrador de 29 anos foi preso nesta quinta-feira (25) por ter estuprado a entada de 10 anos em Iúna, na Região do Caparaó. Ele foi preso após a tia da menina denunciar o abuso à polícia. Na delegacia o suspeito confessou o crime.
Segundo o delegado de Iúna, Tiago Dorneles, um mandado de prisão temporária foi expedido pela Justiça. A menina contou o caso a uma professora na escola, que acionou o Conselho Tutelar.
“Ele admitiu que mantinha relações sexuais frequentemente com sua enteada no colchão do quarto ao lado em que dormia com a esposa. A denúncia foi feita no dia 23. A menina passou por exame, que comprovou os abusos”, revelou o delegado.
O lavrador foi encaminhado ao presídio de Xuri, Vila Velha. A mãe da vítima, segundo a polícia, tem uma deficiência mental o que facilitava a atitude criminosa do acusado.
A guarda provisória da criança ficará com a tia dela.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

abuso Estupro Iúna
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia da Engenharia: veja como ter sucesso no mercado de trabalho
Imagem de destaque
Lançamentos: os melhores perfumes florais e amadeirados de 2026
Imagem de destaque
Fraldinha: 5 receitas clássicas com o corte bovino

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados