Padrasto é acusado de agredir bebê de 2 anos em Conceição da Barra

giroflex, polícia Crédito: Fernando Madeira

Um bebê de 2 anos foi levado ao hospital com diversas lesões na cabeça, em Conceição da Barra, região Norte do Estado, na noite deste sábado (13). A suspeita da Polícia é que a criança tenha sido agredida pelo padrasto.

A Polícia Militar foi acionada pela equipe do Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Conceição. No local, os policiais foram informados que o menino foi vítima de agressões físicas e apresentava várias lesões na região da cabeça. Uma parente do bebê contou aos militares que retirou a criança da casa da mãe e a levou ao hospital para receber atendimento médico.

Ainda segundo a familiar, a mãe do menino é casada com um homem de 30 anos que seria o principal agressor do bebê. Além disso, a mulher também seria agredida pelo companheiro, mas nunca o denunciou.

Com as informações, a PM foi até a casa da mãe da vítima. No entanto, nem ela e nem o acusado estavam no local. O Conselho Tutelar também foi acionado. Após o atendimento médico, o menino ficou sob a guarda do familiar até a chegada do pai, que vai assumir sua tutela.

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