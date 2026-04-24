Guns N' Roses posta vídeo em Cariacica e agradece pela parceria do público capixaba

Após um show inesquecível realizado no domingo (12), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, a banda Guns N' Roses fez um registro agradecendo ao público capixaba.





No vídeo publicado, eles mostram bastidores, a chegada do público e o estádio lotado, demonstrando todo o carinho dos fãs capixabas pelo grupo. Na legenda, eles fizeram questão de destacar a parceria.