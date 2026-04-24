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#TBT do rock

Guns N' Roses posta vídeo em Cariacica e agradece pela parceria do público capixaba

Banda relembrou a chuva que caiu na hora do show, mas não diminuiu a energia dos fãs
Julia Galter

Julia Galter

Publicado em 24 de Abril de 2026 às 12:07

Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou multidões Felipe Khoury

Após um show inesquecível realizado no domingo (12), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, a banda Guns N' Roses fez um registro agradecendo ao público capixaba. 


No vídeo publicado, eles mostram bastidores, a chegada do público e o estádio lotado, demonstrando todo o carinho dos fãs capixabas pelo grupo. Na legenda, eles fizeram questão de destacar a parceria.

Nossa estreia em Cariacica foi incrível. Obrigado por segurarem com a gente na chuva e fazerem essa noite acontecer

Segundo a Secretaria de Esportes e Lazer, responsável pelo local do show, cerca de 45 mil pessoas ocuparam o Estádio Kleber Andrade. Raimundos inicou a noite com muito rock brasileiro e a atração principal subiu ao palco por volta das 21h10, com uma saudação ao público. “Olá, meninos e meninas. Cariacica, como vocês estão?”


Nos comentários, fãs já pedem pela volta do grupo ao Espírito Santo. A fã Nathalia Perini, por exemplo, disse que nunca imaginou viver isso em Cariacica. Já o ex-Governador Renato Casagrande definiu o evento como "uma noite de pocar", e finalizou com um "Voltem sempre!". 

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