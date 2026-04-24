Guns N' Roses posta vídeo em Cariacica e agradece pela parceria do público capixaba

Após um show inesquecível realizado no domingo (12), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, a banda Guns N' Roses fez um registro agradecendo ao público capixaba.
No vídeo publicado, eles mostram bastidores, a chegada do público e o estádio lotado, demonstrando todo o carinho dos fãs capixabas pelo grupo. Na legenda, eles fizeram questão de destacar a parceria.
Nossa estreia em Cariacica foi incrível. Obrigado por segurarem com a gente na chuva e fazerem essa noite acontecer
Segundo a Secretaria de Esportes e Lazer, responsável pelo local do show, cerca de 45 mil pessoas ocuparam o Estádio Kleber Andrade. Raimundos inicou a noite com muito rock brasileiro e a atração principal subiu ao palco por volta das 21h10, com uma saudação ao público. “Olá, meninos e meninas. Cariacica, como vocês estão?”
Nos comentários, fãs já pedem pela volta do grupo ao Espírito Santo. A fã Nathalia Perini, por exemplo, disse que nunca imaginou viver isso em Cariacica. Já o ex-Governador Renato Casagrande definiu o evento como "uma noite de pocar", e finalizou com um "Voltem sempre!".
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