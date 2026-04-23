Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Sandra Sá e tributo ao Charlie Brown Jr. agitam festival em Vitória
Veja a programação

Sandra Sá e tributo ao Charlie Brown Jr. agitam festival em Vitória

Festival também terá shows de Já Gamei, Samba das Meninas, Luiza Pastore, Mulheres do Samba e Marcelo Ribeiro, além de ecoesporte e ações ambientais
Aline Almeida

Publicado em 23 de Abril de 2026 às 18:13

Sandra Sá e tributo ao Charlie Brown Jr. agitam festival gratuito em Vitória
Sandra Sá e tributo ao Charlie Brown Jr. agitam festival gratuito em Vitória Globo/Fábio Rocha ; Golfinhos do Brasil/Divulgação

Sandra Sá e um tributo especial ao Charlie Brown Jr., são as atrações principais do Festival dos Golfinhos, que acontece nos dias 25 e 26 de abril, na Praia da Guarderia, em Vitória. Com entrada solidária de 1kg de alimento não perecível, o evento terá dois dias de música, esporte e consciência ambiental, do nascer do sol ao fim da noite.

Dona de hits que atravessam gerações, Sandra Sá leva ao palco toda a energia do soul e do funk em um show à beira-mar. Outro momento que deve mexer com a memória dos fãs é o tributo ao Charlie Brown Jr.. A homenagem terá a participação de Bruno Graveto, que se junta aos capixabas da banda Charlie Brothers para revisitar clássicos eternizados na voz de Chorão.

Banda Charlie Brothers fará show no Festival dos Golfinhos Divulgação / Gustavo Martinazzi

A programação também valoriza a cena local, com shows de Já Gamei, Samba das Meninas, Luiza Pastore, Mulheres do Samba e Marcelo Ribeiro. Nos intervalos, os DJs Bombril e Camarão mantêm o clima animado. Seis bandas selecionadas por concurso também sobem ao palco para disputar prêmios.

Mais do que entretenimento, o festival tem o foco na conscientização ambiental. A proposta é chamar atenção para a preservação do boto-cinza (Sotalia guianensis), espécie comum no litoral capixaba e que entrou recentemente na lista de animais ameaçados de extinção. A programação inclui atividades como remada coletiva, treinos funcionais e ações simbólicas de limpeza da praia.

Mulheres do Samba farão show no Festival dos Golfinhos Fabricio Zucoloto

Programação completa

Sábado (25)
 Manhã – Conexão com o oceano
 8h – Remada pelos Golfinhos
 8h – Mutirão de limpeza
 9h – Abertura da feira criativa
 9h – Espetáculo infantil (Cia de Circo – Teatro The Palhaços)
 10h – Abertura da feira pet e tenda ambiental

Tarde – Aceleração da cultura
 11h – DJ Bombril
 13h – Banda selecionada: Jahruda
 13h40 – DJ Bombril
 14h – Banda selecionada: Frecha
 14h40 – DJ Bombril
 15h – Banda selecionada: Gastação Infinita
 15h40 – DJ Bombril

Noite – Palco e encontro
 16h – Já Gamei
 17h50 – DJ Bombril
 18h10 – Marcelo Ribeiro e Banda B
 19h10 – Tributo à música capixaba
 20h10 – DJ Bombril
 20h30 – Charlie Brothers convida Bruno Graveto

Domingo (26)
 Manhã – Cultura para todos
 8h – Remada pelos Golfinhos
 8h – Yoga e funcional
 9h – Abertura da feira criativa
 9h – Espetáculo infantil (Cia de Circo – Teatro The Palhaços)
 10h – Oficina ecológica para crianças
 10h – Abertura da feira pet e tenda ambiental

Tarde – Protagonismo para todos
 11h – DJ Camarão
 13h – Banda selecionada: Thiarlys e Melina
 13h40 – DJ Camarão
 14h – Banda selecionada: Lê Batista & Banda
 14h40 – DJ Camarão
 15h – Banda selecionada: Bambala
 15h40 – DJ Camarão

Noite – Protagonismo autoral
 16h – Samba das Meninas
 17h50 – DJ Camarão
 18h10 – Luiza Pastore
 19h10 – Prêmio Boto-Cinza 2026
 20h10 – DJ Camarão
 20h30 – Mulheres do Samba (participação especial de Sandra Sá)

Serviço

Festival dos Golfinhos

Data: 25 e 26 de abril

Local: Praia da Guarderia, Vitória

Horário: das 7h às 22h

Entrada: 1kg de alimento não perecível

Mais informações: @institutoocanal e @golfinhosdobrasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Show Cultura Meio Ambiente
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES trabalha em parceria com Embratur por voo direto para a Argentina
Imagem de destaque
Cronograma capilar em casa: 5 passos profissionais para recuperar os fios
Imagem de destaque
Consentimento informado: entenda por que esse documento é essencial para a sua saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados