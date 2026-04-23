Sandra Sá e tributo ao Charlie Brown Jr. agitam festival em Vitória

Sandra Sá e um tributo especial ao Charlie Brown Jr., são as atrações principais do Festival dos Golfinhos, que acontece nos dias 25 e 26 de abril, na Praia da Guarderia, em Vitória. Com entrada solidária de 1kg de alimento não perecível, o evento terá dois dias de música, esporte e consciência ambiental, do nascer do sol ao fim da noite.
Dona de hits que atravessam gerações, Sandra Sá leva ao palco toda a energia do soul e do funk em um show à beira-mar. Outro momento que deve mexer com a memória dos fãs é o tributo ao Charlie Brown Jr.. A homenagem terá a participação de Bruno Graveto, que se junta aos capixabas da banda Charlie Brothers para revisitar clássicos eternizados na voz de Chorão.
A programação também valoriza a cena local, com shows de Já Gamei, Samba das Meninas, Luiza Pastore, Mulheres do Samba e Marcelo Ribeiro. Nos intervalos, os DJs Bombril e Camarão mantêm o clima animado. Seis bandas selecionadas por concurso também sobem ao palco para disputar prêmios.
Mais do que entretenimento, o festival tem o foco na conscientização ambiental. A proposta é chamar atenção para a preservação do boto-cinza (Sotalia guianensis), espécie comum no litoral capixaba e que entrou recentemente na lista de animais ameaçados de extinção. A programação inclui atividades como remada coletiva, treinos funcionais e ações simbólicas de limpeza da praia.
Programação completa
Sábado (25)
Manhã – Conexão com o oceano
8h – Remada pelos Golfinhos
8h – Mutirão de limpeza
9h – Abertura da feira criativa
9h – Espetáculo infantil (Cia de Circo – Teatro The Palhaços)
10h – Abertura da feira pet e tenda ambiental
Tarde – Aceleração da cultura
11h – DJ Bombril
13h – Banda selecionada: Jahruda
13h40 – DJ Bombril
14h – Banda selecionada: Frecha
14h40 – DJ Bombril
15h – Banda selecionada: Gastação Infinita
15h40 – DJ Bombril
Noite – Palco e encontro
16h – Já Gamei
17h50 – DJ Bombril
18h10 – Marcelo Ribeiro e Banda B
19h10 – Tributo à música capixaba
20h10 – DJ Bombril
20h30 – Charlie Brothers convida Bruno Graveto
Domingo (26)
Manhã – Cultura para todos
8h – Remada pelos Golfinhos
8h – Yoga e funcional
9h – Abertura da feira criativa
9h – Espetáculo infantil (Cia de Circo – Teatro The Palhaços)
10h – Oficina ecológica para crianças
10h – Abertura da feira pet e tenda ambiental
Tarde – Protagonismo para todos
11h – DJ Camarão
13h – Banda selecionada: Thiarlys e Melina
13h40 – DJ Camarão
14h – Banda selecionada: Lê Batista & Banda
14h40 – DJ Camarão
15h – Banda selecionada: Bambala
15h40 – DJ Camarão
Noite – Protagonismo autoral
16h – Samba das Meninas
17h50 – DJ Camarão
18h10 – Luiza Pastore
19h10 – Prêmio Boto-Cinza 2026
20h10 – DJ Camarão
20h30 – Mulheres do Samba (participação especial de Sandra Sá)
Serviço
Festival dos Golfinhos
Data: 25 e 26 de abril
Local: Praia da Guarderia, Vitória
Horário: das 7h às 22h
Entrada: 1kg de alimento não perecível
Mais informações: @institutoocanal e @golfinhosdobrasil