Simone Mendes, Naiara Azevedo e Ferrugem são confirmados para festival em Viana

Como se já não bastasse uma grande atração, o município de Viana anunciou logo três grandes artistas na 209ª edição da Festa do Divino, tradicional evento cultural e religioso do município. Entre as atrações nacionais do festival, que acontece dos dias 29 a 31 maio, estão Simone Mendes, Naiara Azevedo e Ferrugem.





O evento acontece no Parque de Exposições de Viana Sede e terá entrada franca para todos que quiserem comparecer. A festa marca a tradição religiosa do município, que desde 1817 comemora as bênçãos do Divino Espírito Santo, dando nome ao festival.





A abertura, na sexta-feira (29), fica por conta de Simone Mendes, ex-dupla com a irmã Simaria, com o toque sertanejo característico do interior do estado. No sábado (30), quem assume o comando é Naiara Azevedo. Para fechar, no domingo (31), os estilos mudam para o pagode de Ferrugem, encerrando o festival.