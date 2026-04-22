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Cultura

Simone Mendes, Naiara Azevedo e Ferrugem são confirmados para festival em Viana

Shows fazem parte da 209ª edição da Festa do Divino, evento tradicional em comemoração à cultura e fé do município
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 22 de Abril de 2026 às 16:31

Simone Mendes, Naiara Azevedo e Ferrugem são confirmados para festival em Viana
Simone Mendes, Naiara Azevedo e Ferrugem são confirmados para festival em Viana. Crédito: Folha Press

Como se já não bastasse uma grande atração, o município de Viana anunciou logo três grandes artistas na 209ª edição da Festa do Divino, tradicional evento cultural e religioso do município. Entre as atrações nacionais do festival, que acontece dos dias 29 a 31 maio, estão Simone Mendes, Naiara Azevedo e Ferrugem.


O evento acontece no Parque de Exposições de Viana Sede e terá entrada franca para todos que quiserem comparecer. A festa marca a tradição religiosa do município, que desde 1817 comemora as bênçãos do Divino Espírito Santo, dando nome ao festival.


A abertura, na sexta-feira (29), fica por conta de Simone Mendes, ex-dupla com a irmã Simaria, com o toque sertanejo característico do interior do estado. No sábado (30), quem assume o comando é Naiara Azevedo. Para fechar, no domingo (31), os estilos mudam para o pagode de Ferrugem, encerrando o festival.

Serviço:

209ª Festa do Divino
Local: Parque de Exposições de Viana Sede
Endereço: Av. Beira Rio, 353 - Sta Terezinha, Viana - ES, 29130-303
Entrada gratuita

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