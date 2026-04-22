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Milionária

Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality

Final contra Milena e Juliano confirma favoritismo da participante, que retorna ao programa mais estratégica e protagonista até a vitória
Por Redação

Por Redação

Publicado em 22 de Abril de 2026 às 00:30

Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula Renault. Créditos: Manoella Mello - 12.jan.26/Globo

A grande final do BBB 26 consagrou Ana Paula Renault com 75,94% dos votos. Veterana do reality, ela voltou à casa mais vigiada do Brasil com personalidade forte, autenticidade e uma trajetória marcada por altos e baixos.

Na disputa final, Ana Paula enfrentou Milena, que ficou em segundo lugar com 17,29%, e Juliano, que terminou na terceira posição com 6,77%.

Ana Paula não era novata quando cruzou novamente a porta do reality. Sua primeira participação, anos atrás, já havia deixado uma marca forte no programa, com momentos de embates diretos, posicionamentos firmes e grande repercussão fora da casa. Na época, conquistou uma legião de fãs justamente por não fugir de conflitos e falar o que pensava.

No BBB 26, ela retornou mais estratégica, mas sem abrir mão da essência que a tornou popular. Desde as primeiras semanas, se destacou em provas importantes, construiu alianças decisivas e protagonizou discussões que movimentaram o jogo e dominaram as redes sociais.

Jogo estratégico e conexão com o público

Ao longo da temporada, Ana Paula conseguiu equilibrar razão e emoção. Se antes era vista como explosiva, desta vez mostrou mais controle em momentos críticos, claro, sem perder a intensidade que a caracteriza.

Sua trajetória também foi marcada por reviravoltas: enfrentou paredões decisivos, rompeu alianças e soube se reposicionar quando necessário. Essa capacidade de adaptação foi fundamental para chegar à final fortalecida.

Além disso, a identificação do público foi um fator determinante. Fora da casa, sua autenticidade voltou a conquistar torcida, que a manteve firme até a grande decisão.

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