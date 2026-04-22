Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality

A grande final do BBB 26 consagrou Ana Paula Renault com 75,94% dos votos. Veterana do reality, ela voltou à casa mais vigiada do Brasil com personalidade forte, autenticidade e uma trajetória marcada por altos e baixos.



Na disputa final, Ana Paula enfrentou Milena, que ficou em segundo lugar com 17,29%, e Juliano, que terminou na terceira posição com 6,77%.



Ana Paula não era novata quando cruzou novamente a porta do reality. Sua primeira participação, anos atrás, já havia deixado uma marca forte no programa, com momentos de embates diretos, posicionamentos firmes e grande repercussão fora da casa. Na época, conquistou uma legião de fãs justamente por não fugir de conflitos e falar o que pensava.



No BBB 26, ela retornou mais estratégica, mas sem abrir mão da essência que a tornou popular. Desde as primeiras semanas, se destacou em provas importantes, construiu alianças decisivas e protagonizou discussões que movimentaram o jogo e dominaram as redes sociais.



Jogo estratégico e conexão com o público



Ao longo da temporada, Ana Paula conseguiu equilibrar razão e emoção. Se antes era vista como explosiva, desta vez mostrou mais controle em momentos críticos, claro, sem perder a intensidade que a caracteriza.



Sua trajetória também foi marcada por reviravoltas: enfrentou paredões decisivos, rompeu alianças e soube se reposicionar quando necessário. Essa capacidade de adaptação foi fundamental para chegar à final fortalecida.



Além disso, a identificação do público foi um fator determinante. Fora da casa, sua autenticidade voltou a conquistar torcida, que a manteve firme até a grande decisão.