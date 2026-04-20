Wanessa Camargo assume namoro no batizado da coelha de Nicole Bals; conheça o ator

Wanessa Camargo confirmou, pela primeira vez, que está em um relacionamento com Bruno Bevan, ator da novela "A Dona do Pedaço". O casal visitou Nicole Bahls no último final de semana, no evento de batizado de uma coelinha que ganhou o nome da cantora.





Nas redes sociais, registros do momento foram compartilhados, e uma cena com Nicole e Patixa chamou a atenção. No vídeo, elas perguntam à Wanessa "quem é o seu marido?". A cantora responde "Marido eu não tenho nenhum. Esse é o Bruno, meu namorado".





Apesar de discretos, os rumores de que Bruno e Wanessa estavam juntos surgiu em fevereiro deste ano, quando foram vistos em um camarote na Sapucaí. Esse é o primeiro namoro assumido publicamente pela cantora desde o fim do relacionamento com Dado Dolabella.





Quem é Bruno Bevan?





Bruno Bevan tem 37 anos e é natural de Niterói, no Rio de Janeiro. Além da formação em Publicidade e Medicina, já trabalhou como modelo internacional. Na TV, ganhou destque em 2019 ao interpretar o personagem Zé Hélio, em "A Dona do Pedaço" e participou de "O outro lado do paraíso", em 2017, e "Além da ilusão", em 2022.





Batizado de coelha





Famosa por chamar seus animais de estimação por nomes de celebridades, Nicole Bahls aproveitou a amizade com Wanessa, que surgiu após a Dança dos Famosos 2025, para homenageá-la. Recentemente ela também nomeou coelhos como “Duda Beat” e “Marina Sena”.