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Polêmica

Viúvo de Isabel Veloso rebate críticas sobre namoro: 'Seguir em frente não é falta de amor'

Irmã de Isabel Veloso falou sobre ex-cunhado iniciar um novo relacionamento nas redes sociais
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 17 de Abril de 2026 às 12:31

O influenciador Lucas Borbas voltou ao centro das atenções após assumir um novo relacionamento, cerca de três meses após a morte de sua esposa, Isabel Veloso. A revelação gerou uma onda de críticas nas redes sociais, levando-o a se pronunciar publicamente.
Em um desabafo publicado no Instagram, Lucas questionou os julgamentos que recebeu e refletiu sobre a forma como o luto é compreendido socialmente. "Desde quando o amor de alguém se mede por um cronômetro?", escreveu, ao rebater comentários que apontavam rapidez no novo relacionamento.

'Eu vivi o luto antes da despedida'


Na publicação, Lucas destacou que sua dor não começou com a morte de Isabel, mas durante o processo de adoecimento da influenciadora, que enfrentou um quadro grave de câncer.
Segundo ele, o luto foi vivido antecipadamente, em meio às internações, incertezas e à rotina intensa de cuidados. "Eu vivi o medo, a impotência, as noites sem dormir e a dor de ver quem eu amava lutar todos os dias", afirmou.
O influenciador também ressaltou que esteve presente em todas as etapas do tratamento, reforçando que não abandonou a esposa em nenhum momento.
Recomeço como forma de seguir
Ao justificar a decisão de seguir em frente, Lucas afirmou que o novo relacionamento não representa esquecimento ou falta de amor, mas sim uma continuidade da vida, algo que, segundo ele, fazia parte dos próprios desejos de Isabel.
"Seguir em frente não é traição. Não é falta de amor. É honrar também os últimos desejos de quem partiu", escreveu.
Ele ainda revelou que a nova companheira tem acolhido sua história e criado um vínculo com o filho do casal, Arthur, de um ano.
Quem foi Isabel Veloso
Isabel Veloso ganhou projeção nas redes sociais ao compartilhar sua luta contra o câncer. Diagnosticada com linfoma de Hodgkin aos 15 anos, ela enfrentou períodos de remissão e recaída, até chegar a um estágio avançado da doença.
Em 2024, sua história comoveu o País ao ser exposta de forma aberta nas redes, onde dividia reflexões sobre fé, maternidade e os desafios do tratamento. Mesmo diante de riscos, realizou o sonho de se casar e ter um filho.
Arthur nasceu prematuro, em dezembro de 2024. Pouco tempo depois, em janeiro de 2026, Isabel morreu aos 19 anos, após complicações da doença.

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