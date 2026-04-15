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Polêmica

Dono da página 'Choquei' é preso na mesma operação que MC Ryan e MC Poze

Grupo é suspeito de usar empresas, terceiros e criptomoedas para ocultar valores
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Abril de 2026 às 11:31

Dono da Choquei é preso na mesma operação que MC Ryan e MC Poze
Dono da Choquei é preso na mesma operação que MC Ryan e MC Poze Crédito: Reprodução Instagram
O empresário Raphael Sousa Oliveira, dono do perfil Choquei no Instagram, foi detido hoje na mesma operação da Polícia Federal que prendeu MC Ryan e MC Poze do Rodo.
Raphael é suspeito de receber "altos valores" para atuar como operador de mídia da organização criminosa, segundo a Polícia Federal. De acordo com a investigação, ele recebia os valores diretamente do MC Ryan e de outras duas pessoas que também foram alvos da investigação.
A página também atuaria como fonte de "mitigação de crises" na imagem de Ryan, segundo a polícia. A Choquei tem mais de 27 milhões de seguidores no Instagram e já teve o nome envolvido em outras polêmicas, como na morte de uma jovem alvo de fake news em 2023.
"Sua função consiste, em tese, na divulgação de conteúdos favoráveis ao artista e na promoção de plataformas de apostas e rifas" - Trecho de decisão que ordenou a prisão de Raphael.
O UOL tenta contato com a defesa de Raphael. A advogada que o representou em outra ação criminal, em 2023, foi procurada pela reportagem. O espaço segue aberto para manifestação e será atualizado se houver posicionamento.
MC Poze do Rodo
O MC Poze do Rodo Crédito: Reprodução/Instagram

Entenda a investigação

Os cantores MC Ryan e Poze do Rodo são suspeitos de envolvimento com uma organização criminosa que movimentou R$ 1,6 bilhão. Eles foram presos hoje em uma operação da Polícia Federal.
Ao todo, foram cumpridos 90 mandados judiciais, entre buscas e prisões. Os mandados foram cumpridos em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás e no Distrito Federal, segundo a PF.
MC Ryan é apontado pela PF como líder e beneficiário econômico da engrenagem criminosa investigada. Segundo a apuração, ele se valia de empresas de produção musical e entretenimento para misturar receitas legítimas com recursos provenientes de apostas ilegais e rifas dgitais e apostas. Em nota enviada ao UOL, a defesa dele disse que "desconhece os autos ou teor do mandado de prisão" e que se manifestará na Justiça.

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