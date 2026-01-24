Violência

MC Tuto é preso ao atropelar pedestre com Porsche durante gravação de clipe

O cantor Emerson Teixeira Muniz, de 25 anos, transitava em local proibido e a vítima foi internada em estado grave, com diversas fraturas

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 14:26

Emerson Teixeira Muniz, conhecido como MC Tuto, de 25 anos, foi preso na madrugada deste sábado (24) após atropelar um pedestre com um Porsche durante a gravação de um videoclipe, em Barueri, na Grande São Paulo.

O delegado Leonardo Rocha Vieira decretou prisão em flagrante, que foi convertida para preventiva (sem prazo) durante a audiência de custódia, de acordo com o Tribunal de Justiça.

A vítima está internada em estado grave com diversas fraturas.

A Folha de S.Paulo tentou contato com o advogado MC Tuto por telefone, mas não houve resposta até a publicação deste texto.

O atropelamento ocorreu por volta de 1h, segundo o boletim de ocorrência, na avenida Guilherme Perereca Guglielmo, no centro de Barueri, em frente ao ginásio José Correa.

MC Tuto estava no local com sua equipe, composta por assessores, fotógrafo, videomaker, além de figurantes.

A GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada para atender a ocorrência e encontrou a vítima, identificada como Gabriel Luiz Berrelhas Alves, 20, sendo atendida pelo resgate. Ele foi levado para o Hospital Sameb Central em estado grave. No registro policial consta que ele tinha fratura nas duas pernas, nas costelas e fissuras no crânio.

Circulação proibida

Segundo a corporação que registrou na ocorrência, no local onde o MC Tuto estava gravando o videoclipe com a Porsche não é permitida a circulação de veículos, somente com a permissão do Departamento Municipal de Trânsito, que não foi solicita pelo cantor.

Na delegacia, durante interrogatório, o MC afirmou que estava dirigindo a Porsche com uma câmera acoplada no capô. Disse que ia iniciar a segunda volta ao redor da praça quando sentiu um impacto. Ao descer do veículo, percebeu que havia atropelado um rapaz. Ele afirmou que estava a cerca de 30 km/h.

O delegado decretou a prisão em flagrante ressaltando que o MC estava "em velocidade absolutamente incompatível com a via", dirigindo em local sem as devidas autorizações e assumiu o risco de matar alguém com sua conduta. A prisão foi convertida para preventiva durante a audiência de custódia.

Foram solicitados exames periciais ao IC (Instituto de Criminalística) e ao IML (Instituto Médico Legal) e o caso foi registrado como tentativa de homicídio e localização/apreensão de veículo na Delegacia Sede de Barueri, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

