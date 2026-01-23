Veja desabafo

Rico Melquiades expõe luta contra dependência química: “Quero me libertar”

Com milhões de seguidores nas redes, o criador de conteúdo decidiu tornar pública uma fase difícil da vida como forma de alerta e início de mudança

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 14:30

Rico Melquiades Crédito: Reprodução Instagram / @eunivan

O influenciador digital Rico Melquiades fez um desabafo público sobre um momento delicado de sua vida. Nesta semana, ele usou as redes sociais para revelar que enfrenta uma dependência química relacionada ao uso de medicamentos e afirmou estar em busca de ajuda para superar o vício.

“Quero me libertar”, escreveu, ao assumir que sente vergonha da situação, mas que decidiu falar abertamente como um primeiro passo rumo à recuperação. Segundo Rico, o uso dos remédios não começou de forma recreativa.

Ele explicou que recorreu aos medicamentos como uma tentativa de aliviar dores físicas, controlar a ansiedade e conseguir dormir. Com o passar do tempo, no entanto, o que parecia uma solução passou a dominar sua rotina. No texto, o influenciador reconhece os impactos negativos da dependência em sua saúde física e mental e relata o esgotamento emocional de se sentir preso ao problema.

Rico Melquiades expõe luta contra dependência química Crédito: Reprodução Instagram @ricomelquiades

Ao tornar o relato público, Rico afirmou que não busca justificativas, mas sim alertar outras pessoas e assumir a responsabilidade pelo que está vivendo. O desabafo, segundo ele, representa um pedido de ajuda e um marco importante na tentativa de retomar o controle da própria vida.

Conhecido também pela relação intensa com procedimentos estéticos, Rico frequentemente compartilha detalhes de suas intervenções cirúrgicas.

Recentemente, chamou atenção ao revelar planos de realizar, em 2026, uma cirurgia para diminuir a altura, procedimento que envolve o encurtamento dos ossos das pernas. Ao longo dos últimos anos, ele já passou por mais de 11 cirurgias, entre rinoplastias, lipoaspirações e enxertos no bumbum.

Em 2022, o influenciador chegou a se internar para corrigir danos causados por procedimentos anteriores, quando realizou uma nova rinoplastia e um lifting de sobrancelhas.

Rico também já relatou dificuldades emocionais após uma sequência de cirurgias no rosto, dizendo ter sido profundamente afetado por críticas negativas nas redes sociais. Além disso, revelou episódios de paralisia facial, associados à ansiedade e ao estresse, que impactaram diretamente sua saúde.

