"A Fazenda": suspeito de matar pai de Rico Melquiades é preso em Pernambuco

A Polícia Civil de Alagoas prendeu na tarde de terça (26) em Pernambuco o homem suspeito de matar o policial militar reformado Manuel Araújo Santana, pai do influenciador Rico Melquides, que está em "A Fazenda 13".

Segundo a corporação, o crime aconteceu em julho de 2017, no bairro Chã de Jaqueira, em Maceió. O suspeito que foi preso tem 19 anos e era enteado do PM. Os policiais estavam cumprindo mandado de busca e apreensão.

O influenciador Rico Melquiades é um dos participantes de "A Fazenda" Crédito: Reprodução/ Instagram @ricomelquiades

"O crime foi investigado em 2017 por outra equipe que não conseguiu encontrar o paradeiro dele, e depois que o Rico comentou sobre o caso lá no programa, começamos a receber várias denúncias de onde ele poderia estar. Ficamos no encalço das informações e conseguimos efetuar a prisão dele enquanto estava em casa com a companheira", afirmou o delegado Fábio Costa à reportagem.

Ainda segundo ele, o suspeito, que era menor na época do crime, ameaçou Santana de morte diversas vezes.