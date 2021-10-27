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Crime

"A Fazenda": suspeito de matar pai de Rico Melquiades é preso em Pernambuco

PM Manuel Araújo Santana foi assassinado em julho de 2017, em Alagoas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 17:12

A Polícia Civil de Alagoas prendeu na tarde de terça (26) em Pernambuco o homem suspeito de matar o policial militar reformado Manuel Araújo Santana, pai do influenciador Rico Melquides, que está em "A Fazenda 13".
Segundo a corporação, o crime aconteceu em julho de 2017, no bairro Chã de Jaqueira, em Maceió. O suspeito que foi preso tem 19 anos e era enteado do PM. Os policiais estavam cumprindo mandado de busca e apreensão.
O influenciador Rico Melquiades é um dos participantes de
O influenciador Rico Melquiades é um dos participantes de "A Fazenda" Crédito: Reprodução/ Instagram @ricomelquiades
"O crime foi investigado em 2017 por outra equipe que não conseguiu encontrar o paradeiro dele, e depois que o Rico comentou sobre o caso lá no programa, começamos a receber várias denúncias de onde ele poderia estar. Ficamos no encalço das informações e conseguimos efetuar a prisão dele enquanto estava em casa com a companheira", afirmou o delegado Fábio Costa à reportagem.
Ainda segundo ele, o suspeito, que era menor na época do crime, ameaçou Santana de morte diversas vezes.
Durante o confinamento em A Fazenda, Rico chegou a falar sobre a morte do pai com Gui Araújo, mas sem entrar em detalhes. Ele também disse que tinha uma convivência difícil com Santana. "Ele [pai] chegava em casa, batia na minha mãe, desligava a energia para gente ficar no escuro quando chegava bêbado, aumentava o som para gente não dormir", afirmou.

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