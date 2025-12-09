Editorias do Site
Redes Sociais

MC Guimê anuncia o nascimento da primeira filha, Yarin; saiba o significado do nome

Bebê é fruto do relacionamento do cantor com a empresária Fernanda Stroschein

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 13:08

MC Guimê anuncia o nascimento da primeira filha, Yarin; saiba o significado do nome
MC Guimê anuncia o nascimento da primeira filha, Yarin; saiba o significado do nome Crédito: Juliany Gomes

Yarin, primeira filha de MC Guimê e Fernanda Stroschein, nasceu na última segunda-feira, 8, em São Paulo. A novidade foi publicada no Instagram do cantor, que declarou amor à primogênita.

"Hoje anunciamos a chegada da nossa promessa! O amor nunca foi tão real. Seja bem-vinda filha, te amamos mais que tudo", escreveu Guimê, que compartilhou imagens do pós-parto sem revelar o rosto de Yarin.

Nos Stories da rede social, durante a madrugada desta terça, o cantor mostrou que a rotina já começou intensa. "Vida real de pai é essa daqui. Já estou perdendo a primeira noite [de sono]. Ela já não está deixando ninguém dormir, chora, vem para o colinho do papai", disse ele.

Significado de Yarin

Guimê e Fernanda escolheram um nome pouco comum para a filha. Yarin tem origem hebraica e significa "aquela que entende e ouve."

O nome é uma derivação da palavra "yaira", que remete à luz. Então, Yarin também pode significar "aquele que brilha".

Além disso, Yarin é um nome mencionado na Bíblia. Nas escrituras, ela é uma mulher que procurava água quando encontrou Jesus. Quando retornou à cidade, ela falou sobre o acontecimento e fez com que as pessoas passassem a acreditar em Jesus.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Maíra Cardi mostra vídeo de nascimento da filha: ‘Misto de emoção e medo’; assista

Maíra Cardi mostra vídeo de nascimento da filha: ‘Misto de emoção e medo’; assista

Imagem - Como tem sido a rotina de Milton Nascimento, que recebeu diagnóstico de demência

Como tem sido a rotina de Milton Nascimento, que recebeu diagnóstico de demência

Imagem - Rihanna anuncia nome da terceira bebê, nascida em 13 de setembro

Rihanna anuncia nome da terceira bebê, nascida em 13 de setembro

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Almoço saudável: 4 receitas vegetarianas e ricas em proteínas 

Almoço saudável: 4 receitas vegetarianas e ricas em proteínas 
Imagem - "A Louca dos Gatos", o podcast que decifra o coração felino

"A Louca dos Gatos", o podcast que decifra o coração felino
Imagem - Rayane Figliuzzi, namorada do Belo, é retirada do posto de musa da Vila Isabel

Rayane Figliuzzi, namorada do Belo, é retirada do posto de musa da Vila Isabel