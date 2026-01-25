Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/01/2026

Veja o que os astros revelam sobre o domingo de cada nativo do zodíaco

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 01:51

Neste domingo, o movimento dos astros trará boas oportunidades aos nativos Crédito: Imagem: Billion Photos | Shutterstock

Neste domingo, o movimento dos astros trará boas oportunidades, mas também exigirá cautela e equilíbrio em diversas áreas da vida. Nesse cenário, será importante agir com consciência, ponderando cada decisão e evitando que impulsos momentâneos comprometam relacionamentos, finanças ou projetos pessoais. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como aproveitar as energias do dia da melhor forma possível!

Áries

O ariano deverá aproveitar a disposição em alta para tomar decisões importantes que vinham sendo adiadas Crédito: Imagem: Vyacheslav Sakhatsky | Shutterstock

Você precisará agir com determinação e foco nos projetos pessoais, aproveitando a disposição em alta para tomar decisões importantes que vinham sendo adiadas. Todavia, também será preciso evitar que o excesso de confiança cause conflitos desnecessários com as pessoas ao redor. Ao longo do dia, procure equilibrar a energia com a cautela, evitando gastos e atitudes impulsivas.

Touro

O taurino deverá equilibrar a determinação com o autocontrole neste domingo Crédito: Imagem: Vyacheslav Sakhatsky | Shutterstock

Você tenderá a demonstrar mais energia e disposição. Porém, o excesso de confiança poderá gerar conflitos. Logo, deverá equilibrar a determinação com o autocontrole, evitando exageros que possam levar a gastos impulsivos e instabilidade emocional. O ideal será organizar os recursos materiais com clareza, permitindo que as ambições sejam alcançadas sem comprometer o bem-estar físico.

Gêmeos

O geminiano deverá cuidar do bem-estar emocional e manter a calma ao lidar com imprevistos Crédito: Imagem: Vyacheslav Sakhatsky | Shutterstock

Você buscará se recolher para processar sentimentos profundos. No entanto, a pressa em resolver questões passageiras poderá gerar conflitos desnecessários. Portanto, deverá evitar reações impulsivas diante de tensões internas. Procure cuidar do bem-estar emocional e manter a calma ao lidar com imprevistos ou irritações passageiras.

Câncer

O canceriano precisará ter cautela ao interagir com grupos e amigos Crédito: Imagem: Vyacheslav Sakhatsky | Shutterstock

Neste domingo, haverá tendência a reações precipitadas e conflitos nos projetos coletivos. Por conta disso, será preciso cautela ao interagir com grupos ou amigos. Evite impor as suas vontades e use a energia competitiva para atividades que beneficiem a todos. Ademais, procure manter a calma para não comprometer parcerias importantes em razão de irritações momentâneas.

Leão

O dia será importante para o leonino transformar obstáculos em oportunidades de crescimento Crédito: Imagem: Vyacheslav Sakhatsky | Shutterstock

Você deverá conter a impulsividade e agir com cautela diante das cobranças profissionais. Será um dia importante para transformar obstáculos em oportunidades de crescimento, evitando embates com figuras de autoridade ou reações emocionais explosivas. Procure agir com maturidade para gerenciar crises e encerrar ciclos nocivos.

Virgem

O virginiano deverá buscar transformar a tensão interna em força estratégica Crédito: Imagem: Vyacheslav Sakhatsky | Shutterstock

A fim de evitar rupturas nos relacionamentos ou nos projetos, você precisará ter cautela ao defender as suas convicções. Também será importante controlar os impulsos e a irritação, pois haverá tendência a disputas de poder, o que causará desgastes. Busque transformar a tensão interna em força estratégica, impedindo que a necessidade de controle atrapalhe o crescimento.

Libra

O desejo de transformação se manifestará de forma intensa no libriano Crédito: Imagem: Vyacheslav Sakhatsky | Shutterstock

Ao longo deste domingo, o desejo de transformação poderá se manifestar de forma intensa, levando a reações agressivas. Diante disso, será preciso redobrar a atenção e exercer a paciência ao lidar com crises emocionais ou recursos compartilhados, evitando que disputas de poder levem a perdas financeiras ou emocionais.

Escorpião

O escorpiano deverá exercer o controle emocional e a paciência ao lidar com as exigências alheias Crédito: Imagem: Vyacheslav Sakhatsky | Shutterstock

Haverá a possibilidade de tensões e disputas de poder no setor afetivo e nos vínculos sociais. Além disso, você poderá reagir de maneira impulsiva diante de provocações. Nesse contexto, o ideal será transformar os conflitos em diálogos construtivos, evitando assim desgastes nas interações. Também deverá exercer o controle emocional e a paciência ao lidar com as exigências alheias.

Sagitário

O sagitariano deverá direcionar a energia para resolver as pendências com clareza Crédito: Imagem: Vyacheslav Sakhatsky | Shutterstock

Você precisará manter a calma e a disciplina no ambiente de trabalho a fim de evitar que pequenos imprevistos se transformem em crises que afetem a produtividade. Além disso, será importante direcionar a sua energia para resolver as pendências com clareza. Lembre-se que a pressa e a reatividade poderão gerar desgastes físicos ou instabilidades na rotina.

Capricórnio

O capricorniano deverá ter cautela para evitar desgastes profundos e conflitos Crédito: Imagem: Vyacheslav Sakhatsky | Shutterstock

Você poderá sentir uma certa urgência em impor as suas vontades. Entretanto, deverá ter cautela para evitar desgastes profundos e conflitos com pessoas próximas. Ainda hoje, precisará se esforçar para não permitir que o estresse prejudique a sua imagem ou leve a situações complicadas nos projetos pessoais. Para isso, procure agir com prudência.

Aquário

A mente do aquariano estará mais ativa, exigindo cautela com promessas grandiosas e excesso de entusiasmo Crédito: Imagem: Vyacheslav Sakhatsky | Shutterstock

A sua mente estará mais ativa neste domingo, o que exigirá cautela com promessas grandiosas e excesso de entusiasmo. Afinal, isso poderá levar a ações arrogantes e mal-entendidos no cotidiano. Será preciso equilibrar o desejo de crescimento com a realidade prática para manter a harmonia nas relações.

Peixes

O dia pedirá que o pisciano se atente aos gastos e evite investimentos motivados pelo excesso de otimismo Crédito: Imagem: Vyacheslav Sakhatsky | Shutterstock

O domingo pedirá que você se atente aos gastos e evite investimentos motivados por um otimismo exagerado. O ideal será investir na cautela para que o desejo de conforto imediato não comprometa as economias ou gere desperdícios. Para isso, procure equilibrar as ambições de crescimento com a realidade dos seus recursos.