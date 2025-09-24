Nasceu

Rihanna anuncia nome da terceira bebê, nascida em 13 de setembro

Cantora mostrou foto da filha, Rocki Irish, em rede social

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 19:29

Rihanna posta foto de sua terceira bebê Crédito: Reprodução/Instagram/@badgalriri

Rihanna e A$ap Rocky já ganharam seu terceiro filho — uma menina.

Nascida no dia 13 de setembro, a bebê foi batizada de Rocki Irish. O sexo e o nome foram anunciados por Rihanna em suas redes sociais nesta quarta-feira (24).

O casal já é pai de RZA Athelston, de três anos, e Riot Rose, de dois, ambos meninos.

Na publicação, Rihanna mostrou o rostinho da pequena Rocki, toda enfeitada com laços cor-de-rosa. A cantora mostrou também um enfeite do quarto da bebê, imitando pequenas luvas de boxe, também cor-de-rosa.

Em junho deste ano, o casal fez mistério sobre o sexo da bebê durante o lançamento do filme "Smurfs", no qual Rihanna canta a música-tema e dubla uma personagem.

Questionada por um jornalista sobre o assunto, a cantora respondeu: "Vamos ver se será uma Smurfette ou um Papai Smurf". Já o rapper, que segurava uma boneca da personagem Smurfette, brincou que aquilo poderia ser uma pista. "É, cara, é sim."

Apesar de manter segredo sobre o gênero, Rihanna confirmou que o nome do terceiro filho teria a inicial "r", assim como os irmãos. "Essa é a única coisa pela qual eu e Rocky nunca brigamos", disse.

Os nomes de batismo do casal também começam com a mesma inicial. A$ap Rocky se chama Rakim Mayers e Rihanna se chama Robyn Rihanna Fenty.

