Rihanna anuncia nome da terceira bebê, nascida em 13 de setembro

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 19:29
Rihanna e A$ap Rocky já ganharam seu terceiro filho — uma menina.
Nascida no dia 13 de setembro, a bebê foi batizada de Rocki Irish. O sexo e o nome foram anunciados por Rihanna em suas redes sociais nesta quarta-feira (24).
O casal já é pai de RZA Athelston, de três anos, e Riot Rose, de dois, ambos meninos.
Na publicação, Rihanna mostrou o rostinho da pequena Rocki, toda enfeitada com laços cor-de-rosa. A cantora mostrou também um enfeite do quarto da bebê, imitando pequenas luvas de boxe, também cor-de-rosa.
Em junho deste ano, o casal fez mistério sobre o sexo da bebê durante o lançamento do filme "Smurfs", no qual Rihanna canta a música-tema e dubla uma personagem.
Questionada por um jornalista sobre o assunto, a cantora respondeu: "Vamos ver se será uma Smurfette ou um Papai Smurf". Já o rapper, que segurava uma boneca da personagem Smurfette, brincou que aquilo poderia ser uma pista. "É, cara, é sim."
Apesar de manter segredo sobre o gênero, Rihanna confirmou que o nome do terceiro filho teria a inicial "r", assim como os irmãos. "Essa é a única coisa pela qual eu e Rocky nunca brigamos", disse.
Os nomes de batismo do casal também começam com a mesma inicial. A$ap Rocky se chama Rakim Mayers e Rihanna se chama Robyn Rihanna Fenty.
