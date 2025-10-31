Famosos

Maíra Cardi mostra vídeo de nascimento da filha: ‘Misto de emoção e medo’; assista

Eloah nasceu em uma cesariana de emergência e foi levada para a UTI por complicações respiratórias

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 16:32

Maíra Cardi e Thiago Nigro compartilharam, nesta sexta-feira, 31, um vídeo do parto de Eloah, filha do casal. A bebê nasceu em 26 de outubro, por meio de uma cesariana de emergência, e precisou ser transferida para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por conta de problemas respiratórios.

As imagens mostram familiares reunidos do lado de fora da sala de parto, enquanto Thiago acompanha Maíra. O influenciador também foi responsável por cortar o cordão umbilical da filha.

"Momentos inéditos para vocês viverem conosco! Misto de emoção, medo, alegria, angústia, gratidão e muita confiança em Deus", escreveu Maíra.

Maíra Cardi e Thiago Nigro juntos durante parto da filha Eloah, que nasceu no último dia 26 de outubro Crédito: Reprodução/Instagram/@mairacardi

A influenciadora, que compartilhou todos os passos da gravidez e agora mostra o dia a dia com a filha internada, completou: "Por aqui, o puerpério e seus desafios seguem com a magia e beleza ao mesmo tempo. Em breve voltamos com novos relatos."

Eloah é a terceira filha de Maíra Cardi. Ela também é mãe de Sophia, de seis anos, fruto do relacionamento com Arthur Aguiar, e de Lucas, de 24, filho de Nelson Rangel.

