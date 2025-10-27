Internada

Maíra Cardi desabafa sobre filha na UTI

"Eu já sabia que teria que colocar a sonda para aspirar, então fiquei tensa", contou a influenciadora

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 13:28

Maíra Cardi no parto da filha, Eloah Crédito: Instagram/mairacardi

Maíra Cardi, 42, falou pela primeira vez sobre os momentos de tensão após o nascimento de sua filha, Eloah, que nasceu neste domingo (26).

Em vídeo publicado no Tik Tok, a influenciadora deu detalhes sobre o drama vivido logo após o parto da bebê. Maíra comentou ainda que a filha segue internada na UTI neonatal.

"Ela nasceu e, assim que ela nasceu, escutei [barulho de engasgo]. Eu já sabia que teria que colocar a sonda para aspirar, então fiquei tensa. O Tiago falou que minha cara ficou feia na hora, porque viu que tinha alguma coisa errada", disse Maíra.

Apesar do susto, Maíra destacou um momento emocionante. "O jeito como ela nasceu foi muito lindo. Eu não vi, mas ele falou que ela levantou os dois braços e ficou olhando para cima, com os olhos abertos, como se estivesse olhando para o céu. Ele falou que foi uma imagem muito bonita. Mas logo, ela começou a engasgar e eu vi que tinha água, ela estava afogando", contou.

Maíra detalhou a gravidade da situação. "Quando colocaram ela no meu peito, tentaram disfarçar que estava tudo bem, mas eu vi que não estava. Ela veio mole, roxa, desfalecida. Batimento cardíaco chegou a 30 ou 35, muito baixo. Foi angustiante, mas eu sou calma, sabia que tudo que precisava ser feito estava sendo feito."

A influenciadora também falou sobre a dificuldade de não poder amamentar Eloah neste momento. "Óbvio que meu coração de mãe está angustiado. Estou sozinha no quarto porque o Tiago está com ela, que ainda não pode mamar, só recebeu 10 ml de leite por sonda. Estou triste por não poder amamentá-la agora, ela não pode estar aqui, mas grata. Deus está cuidando de tudo, e tudo está do jeito que deveria ser", finalizou.

