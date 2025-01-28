Maíra Cardi empresta cartão para funcionário decorar casa

Maíra Cardi contou nas redes sociais que emprestou o próprio cartão de crédito para um funcionário Crédito: Reprodução/Instagram/@mairacardi

A influenciadora digital bancou tudo do próprio bolso para agradar ao funcionário. "Peguei meu cartão de crédito, dei na mão do caseiro e falei: 'Compra tudo o que você quiser, decora sua casa'. Eu achei que isso fosse ser bom, não é? Porque ele compraria do gosto dele e tal", explicou ela, em vídeo divulgado no TikTok.

No entanto, Maíra ficou tremendamente insatisfeita com as escolhas estéticas de Adalberto. "Eu já tinha escolhido o apartamento e mandei minha decoradora lá só para dar uma olhada, ver se não faltava alguma coisa. Mas ela falou que não tem condições de ficar daquele jeito! Que a decoração dele, tadinho... Ficou muito ruim."