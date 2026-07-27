Fabiano Pereira recebe em jantar comemorativo no Iate Clube do ES

O comodoro Fabiano Pereira reuniu diretores, conselheiros e parceiros do Iate Clube do Espírito Santo em jantar especial no Restaurante Aquamarine para celebrar o encerramento da comodoria do biênio 2024-2026. A eleição para nova comodoria está marcada para o próximo mês.
A noite foi marcada pela confraternização e pelo reconhecimento de uma gestão que deixa um legado expressivo: a obra da Marina Norte, com cerca de 100 novas vagas para embarcações; a inauguração do Iatinho, novo espaço de lazer e eventos; a migração para energia 100% renovável, com redução de 25 toneladas de CO₂; o lançamento da biografia oficial dos 80 anos, "Os mares da Vitória"; e o reforço das ações sociais e beneficentes do Iate Clube.
Como gesto de reconhecimento, o comodoro entregou a cada diretor e conselheiro a moeda comemorativa dos 80 anos do clube, um símbolo de uma trajetória construída com dedicação, trabalho coletivo e compromisso com o futuro do Iate Clube do Espírito Santo. O jantar foi assinado pelo Chef Dunga e sua equipe. Veja as fotos de Camilla Baptistin.
Posse
Em São Paulo
Por dentro das maratonas
A Premium Comunicação Integrada de Marketing é a única empresa capixaba selecionada para acompanhar de perto a operação da Nike SP City Marathon 2026, que acontece em São Paulo. Representando a empresa, o coordenador de Esportes, Felipe Moura, participa do ABRACEO Academy, programa exclusivo da Associação Brasileira dos Organizadores de Corrida de Rua e Esportes Outdoor (ABRACEO), que proporciona uma imersão nos bastidores de uma das maiores provas do país. A experiência inclui atividades como logística, entrega de kits, credenciamento, largada, chegada e suporte aos atletas de elite. O conhecimento adquirido será aplicado nas corridas organizadas pela Premium no Espírito Santo, como a Maratona do Sol, a Meia Maratona dos Reis Magos, as Dez Milhas Garoto, a Corrida Vports e a Corrida Unimed Vitória.
Café
Processos
Escalada dos conflitos societários no Brasil
Os conflitos entre sócios têm se tornado cada vez mais frequentes no ambiente empresarial brasileiro. Apenas até abril de 2026, foram registrados 889 novos processos de dissolução parcial de sociedade no país, indicando um crescimento das disputas societárias e evidenciando os desafios enfrentados pelas empresas em um cenário marcado por instabilidade econômica, profissionalização da gestão e sucessão em empresas familiares. Para o advogado Diego Barros, especialista em Direito Empresarial e Societário, o aumento da litigiosidade reflete problemas que poderiam ser evitados com planejamento e uma estrutura de governança adequada. “Grande parte dos conflitos societários não surge de um único fato, mas do acúmulo de divergências que deixam de ser tratadas ao longo do tempo. Contratos sociais bem elaborados, acordos de sócios e mecanismos de prevenção de conflitos são instrumentos essenciais para preservar a continuidade da empresa e reduzir a necessidade de disputas judiciais”.
Férias
Tendências
Nova forma de morar
Há uma nova forma de morar em curso. Segundo o arquiteto João Daniel, que assina o ambiente “Memórias Todeschini” na CASACOR ES, a mudança está relacionada ao comportamento das famílias e à evolução das tecnologias construtivas, que possibilitaram residências com ambientes mais amplos e conectados. “Percebemos que os hábitos do brasileiro caminham para uma integração da cozinha com os demais ambientes. Na mostra, inclusive, a integração é um dos elementos centrais. A ausência de barreiras físicas, anteparos ou divisórias estimula o convívio. É possível ter alguém cozinhando, os filhos na sala de estar e outra pessoa preparando a mesa, tudo acontecendo ao mesmo tempo, com conversa e troca”, destaca o arquiteto.
Na Itália
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