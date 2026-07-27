Fabiano Pereira recebe em jantar comemorativo no Iate Clube do ES

O comodoro Fabiano Pereira reuniu diretores, conselheiros e parceiros do Iate Clube do Espírito Santo em jantar especial no Restaurante Aquamarine para celebrar o encerramento da comodoria do biênio 2024-2026. A eleição para nova comodoria está marcada para o próximo mês.



A noite foi marcada pela confraternização e pelo reconhecimento de uma gestão que deixa um legado expressivo: a obra da Marina Norte, com cerca de 100 novas vagas para embarcações; a inauguração do Iatinho, novo espaço de lazer e eventos; a migração para energia 100% renovável, com redução de 25 toneladas de CO₂; o lançamento da biografia oficial dos 80 anos, "Os mares da Vitória"; e o reforço das ações sociais e beneficentes do Iate Clube.



Como gesto de reconhecimento, o comodoro entregou a cada diretor e conselheiro a moeda comemorativa dos 80 anos do clube, um símbolo de uma trajetória construída com dedicação, trabalho coletivo e compromisso com o futuro do Iate Clube do Espírito Santo. O jantar foi assinado pelo Chef Dunga e sua equipe. Veja as fotos de Camilla Baptistin.