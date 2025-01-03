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Maíra Cardi revela aborto espontâneo: 'Vazio que não se explica'

Influenciadora deu entrada no hospital com sangramento; ela estava grávida do terceiro filho, fruto do relacionamento com Thiago Nigro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Janeiro de 2025 às 08:16

Maíra Cardi revela aborto espontâneo; ela esperava filho com o empresário Thiago Nigro
Maíra Cardi revela aborto espontâneo; ela esperava filho com o empresário Thiago Nigro Crédito: @cardinigro no TikTok
A influenciadora e ex-BBB Maíra Cardi, 41, revelou ter sofrido um aborto espontâneo. Grávida de seu terceiro filho, fruto do relacionamento com o empresário Thiago Nigro, 34, conhecido como Primo Rico, ela descobriu que o coração do feto tinha parado de bater após dar entrada no hospital com sangramentos.
Nesta quinta-feira (2), Maíra compartilhou uma postagem que reunia uma série de vídeos feitos no hospital. De acordo com o que é dito na gravação, ela estava grávida de oito semanas.
O casal estava preocupado com os sangramentos. Durante uma ultrassonografia no atendimento ginecológico, a médica diz: "seu bebê está sem batimento". De acordo com o que a influenciadora relata, o coração provavelmente parou de bater há três dias, no 31 de dezembro.
Ao dar entrada no hospital, Maíra e Nigro desconfiavam de um descolamento de placenta. Eles foram informados pela médica de que, no período da gestação em que ela estava menos de 12 semanas, não há placenta, somente saco gestacional. O saco gestacional de Maíra, de acordo com a médica, estava grudado, sem descolamento.
Quando ouviram da profissional que não havia mais batimento, os dois ficaram "meio atordoados", como descreve Maíra no vídeo. "Nem sei falar o que sentimos nessa hora. Mas demoramos para nos situarmos", explicou.
O casal também compartilhou um momento íntimo, no qual se abraçam após receber a notícia. "Claro que nosso coração fica triste", escreveu Maíra. "O abraço silencioso mais demorado. O silêncio que diz mais que palavras. Ficamos assim por muito muito tempo. É um vazio que não se explica. E, ao mesmo tempo, uma certeza de que Ele sabe de todas as coisas."
Ela disse também que os dois contaram tudo para Sophia, de 5 anos, fruto de seu relacionamento com Arthur Aguiar. Maíra Cardi também é mãe de Lucas, de 23 anos, de seu relacionamento com Nelson Rangel.

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