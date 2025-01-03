Maíra Cardi revela aborto espontâneo: 'Vazio que não se explica'

A influenciadora e ex-BBB Maíra Cardi, 41, revelou ter sofrido um aborto espontâneo. Grávida de seu terceiro filho, fruto do relacionamento com o empresário Thiago Nigro, 34, conhecido como Primo Rico, ela descobriu que o coração do feto tinha parado de bater após dar entrada no hospital com sangramentos.
Nesta quinta-feira (2), Maíra compartilhou uma postagem que reunia uma série de vídeos feitos no hospital. De acordo com o que é dito na gravação, ela estava grávida de oito semanas.
O casal estava preocupado com os sangramentos. Durante uma ultrassonografia no atendimento ginecológico, a médica diz: "seu bebê está sem batimento". De acordo com o que a influenciadora relata, o coração provavelmente parou de bater há três dias, no 31 de dezembro.
Ao dar entrada no hospital, Maíra e Nigro desconfiavam de um descolamento de placenta. Eles foram informados pela médica de que, no período da gestação em que ela estava menos de 12 semanas, não há placenta, somente saco gestacional. O saco gestacional de Maíra, de acordo com a médica, estava grudado, sem descolamento.
Quando ouviram da profissional que não havia mais batimento, os dois ficaram "meio atordoados", como descreve Maíra no vídeo. "Nem sei falar o que sentimos nessa hora. Mas demoramos para nos situarmos", explicou.
O casal também compartilhou um momento íntimo, no qual se abraçam após receber a notícia. "Claro que nosso coração fica triste", escreveu Maíra. "O abraço silencioso mais demorado. O silêncio que diz mais que palavras. Ficamos assim por muito muito tempo. É um vazio que não se explica. E, ao mesmo tempo, uma certeza de que Ele sabe de todas as coisas."
Ela disse também que os dois contaram tudo para Sophia, de 5 anos, fruto de seu relacionamento com Arthur Aguiar. Maíra Cardi também é mãe de Lucas, de 23 anos, de seu relacionamento com Nelson Rangel.