Maíra Cardi e Arthur Aguiar trocam farpas na internet envolvendo comportamento da filha

Ex-casal discute nas redes sociais após a menina de 5 anos falar que celular do cozinheiro é de 'pobre'
Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Julho de 2024 às 16:44

Maíra Cardi e Arthur Aguiar trocam acusações na internet Crédito: Divulgação/Instagram
Maíra Cardi e Arthur Aguiar estão movimentando as redes sociais nesta segunda-feira (1), por conta de uma fala da filha do ex-casal, Sofia, de 5 anos. Um vídeo do cozinheiro da família, que mostra a menina comendo, quando ela diz que seu celular é "de pobre", viralizou e levou a confusão da família para a internet.
Maíra, casada com o influenciador Primo Rico, responsabilizou o pai da menina, Arthur Aguiar, de quem é separada desde outubro de 2022, pela fala: "Nunca vi na minha vida minha filha falar uma barbaridade dessas aqui em casa, me espanta muito inclusive, e se falasse ficaria de castigo". "Infelizmente ela nem sempre volta de lá como foi", disse a influenciadora ao portal Leo Dias.
Arthur, por sua vez, respondeu à declaração nas redes sociais e disse que a filha chega em sua casa falando de "dinheiro" e "ostentação". "Isso é uma coisa que a minha filha, com certeza, não viu na minha casa e, obviamente, eu sou totalmente contra", declarou o cantor.

Mais tarde, a influenciadora fitness também usou as redes sociais para condenar as falas do ex-marido. "'Arthur nem liga para dinheiro'. Não liga?", escreveu ela. "Entrou no BBB quebrado e eu gastei mais com seu BBB do que você ganhou lá", continuou".
Maíra ainda citou as músicas autorias e a marca de roupas de Arthur que teriam sido financiadas por ela: "Fora suas músicas, caras e ruins, que também me custaram uma boa grana". "Fui a provedora da família durante todo o tempo", disse ela.

