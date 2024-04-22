"Pai maravilhoso", diz capixaba Jheny Santucci após polêmica de Arthur Aguiar

Jheny Santucci e Arthur Aguiar são pais do pequeno Gabriel Crédito: Instagram

No último sábado (20), a influenciadora capixaba Jheny Santucci utilizou seu Instagram para alfinetar a ex-esposa de Arthur Aguiar, Maíra Cardi. Após vídeo compartilhado nas redes da ex, em que Sophia - fruto da relação amorosa com Arthur, chama Thiago Nigro de pai, Jheny parece não ter gostado da forma que o tema foi conduzido.

Jheny não mencionou o nome da coach de emagrecimento e nem de Sophia, mas fez questão de elogiar o namorado como pai. No vídeo publicado, ela mostrou momentos do cantor brincando com Sophia e também com o bebê dela com o ex-bbb. “Passando só pra lembrar o PAI maravilhoso que você é. Coloquei alguns momentinhos nossos em família.. poucos né? Pois nossa importância em viver e aproveitar ao máximo é maior do que registrar e postar. Te amamos!!!”, ela escreveu.