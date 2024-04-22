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Climão

"Pai maravilhoso", diz capixaba Jheny Santucci após polêmica de Arthur Aguiar

Após vídeo de Maíra Cardi com filha de ator chamando Thiago Nigro de 'pai', influencer do ES fez questão de frisar que o namorado é um ótimo pai
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Abril de 2024 às 14:51

Jheny Santucci e Arthur Aguiar são pais do pequeno Gabriel, de dois meses
Jheny Santucci e Arthur Aguiar são pais do pequeno Gabriel Crédito: Instagram
No último sábado (20), a influenciadora capixaba Jheny Santucci utilizou seu Instagram para alfinetar a ex-esposa de Arthur Aguiar, Maíra Cardi. Após vídeo compartilhado nas redes da ex, em que Sophia - fruto da relação amorosa com Arthur, chama Thiago Nigro de pai, Jheny parece não ter gostado da forma que o tema foi conduzido.
Jheny não mencionou o nome da coach de emagrecimento e nem de Sophia, mas fez questão de elogiar o namorado como pai. No vídeo publicado, ela mostrou momentos do cantor brincando com Sophia e também com o bebê dela com o ex-bbb. “Passando só pra lembrar o PAI maravilhoso que você é. Coloquei alguns momentinhos nossos em família.. poucos né? Pois nossa importância em viver e aproveitar ao máximo é maior do que registrar e postar. Te amamos!!!”, ela escreveu.
Nos comentários da publicação, internautas elogiaram Arthur e também Jheny pela forma que trata Sophia. O casal são pais do pequeno Gabriel, de apenas 2 meses, enquanto Sophia é fruto da relação de três anos entre Arthur Aguiar e Maíra Cardi. A influenciadora fitness engatou um romance com Thiago Nigro em março de 2023, e Arthur assumiu namoro com Jheny em junho do mesmo ano.

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