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Bissexual e fitness: saiba quem é Agatha Sá, namorada de Filipe Ret

Natural de Nova Olinda do Norte (AM), Agatha é formada em educação física pela UFAM (Universidade Federal do Amazonas)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Abril de 2024 às 10:49

Agatha Sá, namorada de Filipe Ret
Agatha Sá, namorada de Filipe Ret Crédito: Reprodução/Instagram
Filipe Ret, 38, e a namorada, Agatha Sá, 24, chamaram atenção ao protagonizarem momentos quentes na praia de São Conrado, no Rio de Janeiro, na manhã de domingo (21).

QUEM É ELA

Natural de Nova Olinda do Norte (AM), Agatha é formada em educação física pela UFAM (Universidade Federal do Amazonas). A influenciadora costuma compartilhar com seus 1,2 milhão de seguidores no Instagram o dia a dia de sua reeducação alimentar, além de fornecer dicas de suplementação e treinos.
Agatha sofreu transfobia quando ela e Ret assumiram o namoro, no Dia dos Namorados do ano passado. Ela, então, declarou: "Eu sou uma mulher cis e bissexual. Não sou trans e não é uma ofensa quando perguntam se eu sou. Porém, a transfobia que eu li aqui nos comentários foi tamanha que eu não consigo imaginar como seria se eu realmente fosse e estivesse passando por isso".
Ret teria convidado uma fã para fazer ménage com ele e com Agatha. A conversa foi vazada em fevereiro.
Namoro é monogâmico, apesar dos boatos. Quando assumiram o relacionamento, Ret legendou a foto com o termo "freelove", ("amor livre", em português). No entanto, o artista disse em entrevista ao jornal Extra que o relacionamento é monogâmico.

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