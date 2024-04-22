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Televisão

Globo reedita novela 'Renascer' e busca mais ação para aumentar audiência de remake

Trama não vai mal nos números, mas está aquém das expectativas no quesito repercussão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Abril de 2024 às 10:29

José Inocêncio (Marcos Palmeira) e Mariana (Theresa Fonseca) em 'Renascer': Globo reedita novela e tenta subir audiência
José Inocêncio (Marcos Palmeira) e Mariana (Theresa Fonseca) em 'Renascer': Globo reedita novela e tenta subir audiência Crédito: Fabio Rocha/Globo
A Globo está realizando uma série de ações para dar mais agilidade e ação aos próximos capítulos do remake de "Renascer", atualmente no ar na faixa das nove. O objetivo é manter a audiência e fazer os números de audiência crescerem.
A morte de Venâncio (Rodrigo Simas) é um exemplo disso. Quem viu a sequência diz que ela é bastante impactante, a ponto de fazer com que o público tenha mais vontade de ver a trama dali para frente. A emissora acelerou a edição para que ela fosse ao ar nesta segunda-feira (22), por ser um dia em que a novela costuma bater seus recordes de audiência desde a estreia, em janeiro.
Antes disso, as cenas em que as amigas trans de Buba (Gabriela Medeiros) entram na trama e azedam sua relação com Venâncio também foram antecipadas. Inicialmente, a entrada das novas personagens estava prevista para terça-feira (16). Para dar mais impacto às cenas desta semana, elas já apareceram no último dia 12.
Outro ponto é que a Globo está cortando diálogos considerados mornos no núcleo que envolve o personagem Noberto (Matheus Nachtergaele). O objetivo é deixar o papel, que tem a função de alívio cômico na trama, mais dinâmico.
Na emissora e no grupo de discussão do remake, a interpretação é que a novela tem bons diálogos e é que os atores estão bem em seus respectivos papéis. João Pedro (Juan Paiva) e José Inocêncio (Marcos Palmeira) são dois dos destaques, segundo quem participou.
No entanto, a avaliação interna é de que existe pouca repercussão nas ruas junto ao público e, especialmente, nas redes sociais. Falta a "Renascer" a popularidade que "Pantanal" alcançou com o remake produzido pela Globo há dois anos. O desejo é de reverter isso.
Com 75 capítulos exibidos, "Renascer" tem 26 pontos de média na Grande São Paulo (cada ponto equivale a 191 mil telespectadores). É apenas um ponto acima do que "Terra e Paixão", sua antecessora, alcançou com a mesma quantidade de capítulos.

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