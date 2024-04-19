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BBB 24

O que Matteus vai fazer com o dinheiro do prêmio de segundo lugar no 'BBB 24'?

Brother revelou seus planos, falou da relação com a família e se emocionou ao ver a torcida de sua cidade, Alegrete, no Rio Grande do Sul
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Abril de 2024 às 10:04

Imagem Edicase Brasil
Matteus do BBB 24  Crédito: Reprodução digital | TV Globo
Vice-campeão do BBB 24, Matteus Amaral revelou como pretende gastar os R$ 150 mil que recebeu no reality. Ele explicou que seu maior objetivo dentro do Big Brother era ajudar a família, em especial a avó. O gaúcho também se emocionou ao vê-la na torcida pela final do programa, durante entrevista ao Gshow.
Matteus explicou que começará com a reforma da casa da avó: "[Quero] arrumar a casa da minha avó, dar uma condição melhor, botar ar-condicionado, reformar, tirar as rampas, porque ela já está velhinha", disse, na entrevista.
Além do valor em dinheiro pelo segundo lugar no BBB, o gaúcho também ganhou um carro novo, entre outros prêmios. Ele afirmou que este carro é presente para a mãe, para que ela possa ajudar a avó, já que ambas dependiam de caronas ou de táxis para se locomover. "Às vezes não tinha nem dinheiro, tínhamos que colocar no fiado", revelou ele.
O brother também se emocionou ao ver a torcida de sua cidade, Alegrete, no Rio Grande do Sul, por ele, com a participação especial da avó. "Tudo para mim, muito obrigada. Não acredito em tudo que está acontecendo. Muito obrigado mesmo", confessou. Ele finalizou agradecendo à avó: "Ela é responsável por eu ser quem sou".

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