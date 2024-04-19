Como a Globo fez comercial com Beatriz calada e exibiu na final do BBB 24 em tempo recorde

A Globo negociou e colocou no ar em tempo recorde um comercial feito para o aplicativo iFood e protagonizado por Beatriz Reis, a Bia do Brás, exibido na final do BBB 24 na última terça-feira (16). A reportagem apurou detalhes de como a dinâmica aconteceu.
O trabalho foi criado pela DM9 e realizado em parceria entre a marca e a Globo, através da ViU Hub, agência de influência e publicidade da emissora. Além de Beatriz, a ação contou com participação nas redes sociais de Fernanda Bande, que foi concorrente dela no confinamento.
Responsável pelos agenciamentos comerciais de Bia e Fernanda, a Globo preparou as duas para que elas estivessem prontas para gravar os comerciais em apenas cinco dias. Renata Fernandes, diretora de produtos publicitários digitais da Globo, diz que o fato de a empresa estar de olho nas histórias do programa e nas demandas dos anunciantes ao mesmo tempo foi um diferencial.
"Esse termômetro do mercado combinado ao acesso imediato aos participantes, assim que deixam a casa, nos garante agilidade para tirar do papel projetos inovadores como o que realizamos com iFood e DM9", afirma.
O filme intitulado "O Brasil do Brasil Pediu, o iFood Entregou" apresenta Bia do Brás recebendo uma entrega do iFood. Contrariando as expectativas de um discurso repleto de frases de efeito, ela opta pelo silêncio, saboreando sua refeição tranquilamente.
O comercial viralizou nas redes sociais e chegou a atingir 9 milhões de visualizações. O iFood e Beatriz viraram alguns dos assuntos mais comentados da final.
"Na reta final, observamos o tema da 'Bia silenciosa' crescendo", conta Guzera, executivo da agência DM9. "Foi daí que enxergamos a oportunidade perfeita para aparecer e virar um dos grandes assuntos na grande final do programa."
"A ideia precisava ser simples e poderosa para conseguir ser executada a tempo e o filme da Bia calada foi perfeito. Ao mesmo tempo, a Fernanda também tinha um alto engajamento nos nossos conteúdos e o react [vídeo mostrando a reação] com a Loba jantando o comercial da Bia foi a cereja do bolo para tornar a ação ainda mais forte no social. O resultado foi esse que todos viram."
Ana Gabriela Lopes, diretora de marketing do iFood, afirma que a campanha com Beatriz e Fernanda superou as expectativas do aplicativo. "Transformar um momento viral do BBB 24 em uma campanha de sucesso é um reflexo da nossa agilidade e do nosso compromisso em estar sempre um passo à frente", avalia.