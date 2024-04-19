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BBB 24

Como a Globo fez comercial com Beatriz calada e exibiu na final do BBB 24 em tempo recorde

Primeira propaganda de Bia do Brás foi negociada com a emissora, que agora agencia ex-BBBs
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Abril de 2024 às 09:37

Bia do Brás em comercial do iFood negociado pela Globo em tempo recorde para final do BBB 24 na última terça (16)
Bia do Brás em comercial do iFood negociado pela Globo em tempo recorde para final do BBB 24 na última terça (16) Crédito: Divulgação/TV Globo
A Globo negociou e colocou no ar em tempo recorde um comercial feito para o aplicativo iFood e protagonizado por Beatriz Reis, a Bia do Brás, exibido na final do BBB 24 na última terça-feira (16). A reportagem apurou detalhes de como a dinâmica aconteceu.
O trabalho foi criado pela DM9 e realizado em parceria entre a marca e a Globo, através da ViU Hub, agência de influência e publicidade da emissora. Além de Beatriz, a ação contou com participação nas redes sociais de Fernanda Bande, que foi concorrente dela no confinamento.
Responsável pelos agenciamentos comerciais de Bia e Fernanda, a Globo preparou as duas para que elas estivessem prontas para gravar os comerciais em apenas cinco dias. Renata Fernandes, diretora de produtos publicitários digitais da Globo, diz que o fato de a empresa estar de olho nas histórias do programa e nas demandas dos anunciantes ao mesmo tempo foi um diferencial.
"Esse termômetro do mercado combinado ao acesso imediato aos participantes, assim que deixam a casa, nos garante agilidade para tirar do papel projetos inovadores como o que realizamos com iFood e DM9", afirma.
O filme intitulado "O Brasil do Brasil Pediu, o iFood Entregou" apresenta Bia do Brás recebendo uma entrega do iFood. Contrariando as expectativas de um discurso repleto de frases de efeito, ela opta pelo silêncio, saboreando sua refeição tranquilamente.
O comercial viralizou nas redes sociais e chegou a atingir 9 milhões de visualizações. O iFood e Beatriz viraram alguns dos assuntos mais comentados da final.
"Na reta final, observamos o tema da 'Bia silenciosa' crescendo", conta Guzera, executivo da agência DM9. "Foi daí que enxergamos a oportunidade perfeita para aparecer e virar um dos grandes assuntos na grande final do programa."
"A ideia precisava ser simples e poderosa para conseguir ser executada a tempo e o filme da Bia calada foi perfeito. Ao mesmo tempo, a Fernanda também tinha um alto engajamento nos nossos conteúdos e o react [vídeo mostrando a reação] com a Loba jantando o comercial da Bia foi a cereja do bolo para tornar a ação ainda mais forte no social. O resultado foi esse que todos viram."
Ana Gabriela Lopes, diretora de marketing do iFood, afirma que a campanha com Beatriz e Fernanda superou as expectativas do aplicativo. "Transformar um momento viral do BBB 24 em uma campanha de sucesso é um reflexo da nossa agilidade e do nosso compromisso em estar sempre um passo à frente", avalia.

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