BBB 24: Davi ultrapassa 10 milhões de seguidores no Instagram e agradece

Davi é campeão do BBB 24 Crédito: Reprodução/Globo

Davi, ganhador do BBB 24, atingiu 10 milhões de seguidores na quarta-feira, 17. Ele comemorou em suas redes sociais e agradeceu ao apoio dos fãs.

O vencedor do BBB 24 é o participante que mais ganhou seguidores durante a temporada, passando até mesmo integrantes do chamado "camarote", como Yasmin Brunet e MC Binn, que contam com 7 milhões e 6,1 milhões, respectivamente.

Isabelle, uma de suas maiores aliadas dentro da casa, também comemorou a conquista de 5 milhões de seguidores em suas redes sociais.