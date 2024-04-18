BBB 24: Davi ultrapassa 10 milhões de seguidores no Instagram e agradece

Davi, ganhador do BBB 24, atingiu 10 milhões de seguidores na quarta-feira, 17. Ele comemorou em suas redes sociais e agradeceu ao apoio dos fãs.
O vencedor do BBB 24 é o participante que mais ganhou seguidores durante a temporada, passando até mesmo integrantes do chamado "camarote", como Yasmin Brunet e MC Binn, que contam com 7 milhões e 6,1 milhões, respectivamente.
Isabelle, uma de suas maiores aliadas dentro da casa, também comemorou a conquista de 5 milhões de seguidores em suas redes sociais.
No Instagram, a equipe de Davi agradeceu: "É muita gente chegando, passageiros, e Davi está super feliz e entusiasmado com toda essa energia. Essa troca calorosa tem sido maravilhosa de prestigiar, e a força de vocês se torna cada dia ainda mais evidente. Muito obrigado."