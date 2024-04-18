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'Está resolvido o que a gente viveu', diz Matteus sobre conversa com Deniziane

Questionado em entrevista se procuraria sister, gaúcho diz que não tinha intenção de ficar junto com ela
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Abril de 2024 às 08:28

Matteus Amaral, o Alegrete, vice-campeão do BBB 24
Matteus Amaral, o Alegrete, vice-campeão do BBB 24 Crédito: João Cotta/Globo
O gaúcho Matteus, 27, é o atual vice-campeão do BBB 24. O participante conquistou o título, na madrugada desta quarta-feira (17), depois de ser visto por parte do público como um homem gentil e educado.
A fama rendeu prêmios em dinheiro e dois cavalos, dados pelo diretor de novelas Jayme Monjardim, para o brother sarado de pele clara, cabelos lisos e barba espessa.
"Não estou acreditando em tudo que está acontecendo na minha vida. São tantos seguidores no Instagram", contou o estudante de engenharia agrícola durante entrevista. Para o futuro, ele pensa seguir as carreiras de modelo e ator.
"Sempre me imaginei na televisão. Quem sabe? O futuro a Deus pertence", falou Matteus. Mas, antes de disputar a vaga em alguma novela, o gaúcho precisará resolver sua vida amorosa.
Nos últimos seis dias de BBB, o universitário beijou Isabelle e deixou a possibilidade de namoro aberta. "Assumo que o troço está se ajeitando (risos)", contou.
Por hora, Matteus mora no sul do país e Isabelle no norte. "Relacionamento à distância é complicado. Quem não gosta de estar perto de um denguinho, ficar abraçado, fazendo carinho, vivendo momentos juntos? Ainda mais no início", opinou.
Apesar da ressalva, o gaúcho admitiu que ambos se convidaram para conhecer a terra natal um do outro.
Questionado sobre o breve romance com Deniziane dentro do reality, Matteus disse ter sentido culpa depois da eliminação da sister. O brother afirmou, por vezes, que a procuraria depois do BBB.
"Acredito que está resolvido o que a gente viveu. Só que a minha intenção, lá dentro da casa, não era sair, conversar e ficar junto. Minha intenção era conversar e deixar as coisas bem claras, porque eu fiquei com aquele sentimento de ter prejudicado ela", contou em entrevista.
Anny terminou com Matteus durante o reality. Porém, quando foi entrevistada por Ana Maria Braga, afirmou que gostaria de namorá-lo e tinha até conhecido a mãe do gaúcho.
"Estou vendo que ela está chateada, ouvi boatos. Mas a gente tinha parado de ficar, ela fez essa escolha ainda lá dentro", disse o vice-campeão.

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