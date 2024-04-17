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Campeão

Davi revela momento em que imaginou que venceria o BBB 24

Davi Brito, campeão do BBB 24 (Globo), contou quando percebeu que seria o campeão da temporada.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Abril de 2024 às 19:46

Davi Brito, campeão do BBB 24 (Globo), contou quando percebeu que seria o campeão da temporada.
Davi é campeão do BBB 24
Davi é campeão do BBB 24 Crédito: Reprodução/Globo
Em entrevista ao Gshow, o baiano comentou como se sentiu ao ver a repercussão de sua participação. "Minha mãe em cima do trio [elétrico] com a Fúria (torcida do Bahia), cantando 'Calma, calabreso', e a multidão no Carnaval. Eu fiquei: 'meu Deus do céu, que negócio que está acontecendo?'".
O campeão contou que esse também foi o momento em que acreditou que poderia ser campeão. "Quando me mandaram o sapato, eu falei. Não mandaram esse sapato à toa. E quando eu sentei ali no final e vi minha mãe cantando em cima de trio. Naquele momento, tive 70% de certeza que estava na frente."
"Mas em todo o momento na casa, jogo é jogo, a gente não sabe de nada", afirmou.
"Foi nesses últimos momentos que eu vim perceber que eu podia ter uma probabilidade maior de ser o campeão do BBB", ressaltou.

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