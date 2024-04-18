Famosos

Lucas Buda fala sobre possível reconciliação com ex-mullher Camila Moura

Ex-participante do BBB falou que ainda não conversou pessoalmente com ex-mulher, que pediu divórcio por comportamento dele na casa
Agência Estado

Publicado em 18 de Abril de 2024 às 08:21

Lucas Buda e a ex Camila Moura
Lucas Buda e a ex Camila Moura Crédito: Acervo pessoal
Depois da final do BBB 24, na noite desta terça-feira, 16, o ex-participante do programa Lucas Buda deixou no ar uma possível reconciliação com a ex-mulher Camila Moura. "A gente está conversando. Seguindo a vida. Faz parte. Jogo é jogo, vida é vida", disse o brother em entrevista à Quem.
O professor também falou sobre a vida após sua saída da casa. "Quero colher muitas coisas boas aqui fora, apesar dos meus erros. A gente tem que tocar a vida pra frente. Recebi muito carinho, mas muito hate também. Big Brother mexe muito com a cabeça das pessoas", continuou. Buda disse que está recorrendo a acompanhamento psicológico desde que deixou a casa e destacou a importância de terapia "para todo mundo".
O ex-BBB contou à revista que ainda não se encontrou com a ex-mulher pessoalmente. "Ainda não bateu agenda, mas a gente está conversando", contou, sem descartar a possibilidade dos dois reatarem.
Buda contou também que foi exonerado do cargo em que trabalhava antes de entrar na casa. "Quando a gente entra no Big Brother, a gente sabe das faltas. Estou lá no processo de exoneração", explicou ele, que disse acreditar na possibilidade de reverter a situação.

Veja Também

Davi revela momento em que imaginou que venceria o BBB 24

Participação de Davi bate recorde de audiência do Mais Você em 2024

Matteus fala sobre sua relação com Deniziane: 'Um vazio no peito'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Famosos Bbb24
