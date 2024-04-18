  Anitta retoma estética funk, com pedrarias, jeans e muito brilho em capa de novo álbum
Música

Anitta retoma estética funk, com pedrarias, jeans e muito brilho em capa de novo álbum

Cantora afirmou que sexto disco é resgate de suas raízes
Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Abril de 2024 às 08:47

Anitta lança capa de Funk Generation Crédito: Divulgação
Enquanto se prepara para o lançamento de seu sexto álbum de estúdio, "Funk Generation", Anitta deu um gostinho do que está por vir aos fãs.
Nesta quarta-feira (17), a cantora divulgou a capa do novo trabalho, em que aparece vestindo peças curtas jeans e muitos acessórios com pedras e brilhos, inclusive uma peça de cabeça com tiras longas de pedras.
O cenário remete a uma comunidade à noite, com luzes das casas acesas e uma grade de metal onde a cantora posa. A foto é assinada pelo fotógrafo de moda Richie Talboy e a direção criativa é de Franc Fernandez, designer responsável pelo icônico vestido de carne usado por Lady Gaga no VMA de 2010.
O novo disco chega às plataformas no dia 26 de abril, à 1h. Nas redes sociais, Anitta falou sobre o novo trabalho e afirmou estar resgatando suas origens no funk carioca.
"Funk Generation é um álbum em que celebro minhas raízes. É onde expresso o poder do funk carioca em cada faixa -batidas únicas, dançantes e sensuais. É um ritmo nascido nas favelas, onde cresci, que exala resistência e arte em todas as comunidades", escreveu a cantora.
Anitta também anunciou a turnê internacional Baile Funk Experience, que passará por Estados Unidos, México, Argentina, Inglaterra, Alemanha, França, Holanda, Itália e Espanha.

