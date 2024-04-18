BBB 24: Rodriguinho anuncia livro sobre erros e acertos no reality

'O Big Brother Brasil mudou muita coisa para mim', diz Rodriguinho Crédito: Reprodução/Instagram

Décimo eliminado do BBB 24 com 78,23% dos votos no final de fevereiro, Rodriguinho esperou o fim do reality para anunciar que vai lançar um livro contando a experiência que viveu no programa. "Fora da Caixa - Um Novo Ciclo" é o nome da publicação, um tipo de diário que o cantor abre para os seguidores relatando os seus erros e acertos os certos em quase dois meses na atração.

"O Big Brother Brasil mudou muita coisa para mim, me fez conectar com pessoas diversas e incríveis, aprender sobre os meus erros e acertos... Uma experiência que trouxe pela primeira vez na minha carreira e vida, a oportunidade de me enxergar totalmente fora da caixa", começou o pagodeiro nas redes sociais

Rodriguinho, que também lançou o álbum com seis faixas, contou que desde que saiu do BBB 24 começou a escrever o livro. "Sou um cara que escreve muito, todo tempo e isso me fez falta no confinamento. Desde o dia que pisei aqui fora eu comecei a escrever esse livro, e ele está ficando pronto".