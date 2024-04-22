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Camila Moura, ex de Lucas, e celebridades apoiam Mani Rego após fala de Davi no 'Mais Você'

Após vencedor do BBB declarar que casal ainda estava ‘se conhecendo’, Mani Rego recebe apoio de várias personalidades como Carolina Dieckmann, Astrid Fontenelle e Carla Perez
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Abril de 2024 às 10:40

Camila Moura, ex-mulher de Lucas Buda
Camila Moura, ex-mulher de Lucas Buda Crédito: Reprodução / Instagram @camilamoura225
Camila Moura, ex-mulher de Lucas Buda, juntou-se a uma lista de celebridades que ofereceram apoio público a Mani Rego após recente atrito com Davi, campeão do BBB 24. Em um comentário em uma postagem da ex-parceira do motorista de aplicativo, Camila escreveu: "Forças". O desentendimento entre o casal ocorreu após Davi revelar em uma entrevista no programa Mais Você que eles ainda estavam "se conhecendo".
Entre os famosos que se manifestaram, estão Astrid Fontenelle, que disse: "Queria eu te dar esse abraço. O rapaz vai perceber (tomara) que só dinheiro não eleva". Carolina Dieckmann também expressou seu apoio: "Um beijo imenso em você. Deus sempre faz o melhor para nossa vida, mesmo quando pareça ser o pior. Confia no processo, pois você é verdade, o mundo dá voltas e cada um colhe o que planta".
Outros famosos deixaram mensagens, como Leticia Sabatella. "Torcendo por você. E outra coisa, lute pelos seus direitos". Carmo Della Vecchia destacou "Querida Mani, às vezes é só livramento. Que se recupere rápido e aproveite muito a vida".
Camila Moura, ex-mulher de Lucas Buda, deixa comentário em post de Mani Reggo
Camila Moura, ex-mulher de Lucas Buda, deixa comentário em post de Mani Reggo Crédito: Reprodução/Instagram/@manireggo
Além disso, Carla Perez aconselhou: "Você é mais que campeã. Nós te amamos! Só tenha cuidado, é muita gente nesse momento se intrometendo, julgando, cobrando e colocando tanto você quanto ele nessa triste situação. Só quem vive, sabe".
Em suas próprias palavras, Mani comentou sobre a situação, destacando o impacto emocional das declarações de Davi.
"Em respeito a cada um de vocês que caminham comigo. Peço a compreensão pelo silêncio nas últimas 48 horas. Esse momento serviu para que eu não cometesse excessos ou julgamentos os quais as informações eu ainda não tinha processado. O sentimento é que, em pleno século 21, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas, e outra que ainda estamos nos conhecendo, ouvindo, não pelos comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu faz tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade. E que, como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar."

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