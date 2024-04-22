Camila Moura, ex de Lucas, e celebridades apoiam Mani Rego após fala de Davi no 'Mais Você'

Camila Moura, ex-mulher de Lucas Buda Crédito: Reprodução / Instagram @camilamoura225

Camila Moura, ex-mulher de Lucas Buda, juntou-se a uma lista de celebridades que ofereceram apoio público a Mani Rego após recente atrito com Davi, campeão do BBB 24. Em um comentário em uma postagem da ex-parceira do motorista de aplicativo, Camila escreveu: "Forças". O desentendimento entre o casal ocorreu após Davi revelar em uma entrevista no programa Mais Você que eles ainda estavam "se conhecendo".

Entre os famosos que se manifestaram, estão Astrid Fontenelle, que disse: "Queria eu te dar esse abraço. O rapaz vai perceber (tomara) que só dinheiro não eleva". Carolina Dieckmann também expressou seu apoio: "Um beijo imenso em você. Deus sempre faz o melhor para nossa vida, mesmo quando pareça ser o pior. Confia no processo, pois você é verdade, o mundo dá voltas e cada um colhe o que planta".

Outros famosos deixaram mensagens, como Leticia Sabatella. "Torcendo por você. E outra coisa, lute pelos seus direitos". Carmo Della Vecchia destacou "Querida Mani, às vezes é só livramento. Que se recupere rápido e aproveite muito a vida".

Camila Moura, ex-mulher de Lucas Buda, deixa comentário em post de Mani Reggo Crédito: Reprodução/Instagram/@manireggo

Além disso, Carla Perez aconselhou: "Você é mais que campeã. Nós te amamos! Só tenha cuidado, é muita gente nesse momento se intrometendo, julgando, cobrando e colocando tanto você quanto ele nessa triste situação. Só quem vive, sabe".

Em suas próprias palavras, Mani comentou sobre a situação, destacando o impacto emocional das declarações de Davi.