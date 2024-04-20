Mani rompe o silêncio sobre Davi e deixa de segui-lo nas redes sociais

Mani Reggo, de 41 anos, namorada do Davi Brito, deixou de seguir o campeão do BBB24 nas redes sociais na tarde deste sábado (20) e compartilhou um post sobre o envolvimento dos dois.

No Instagram, em uma foto com a irmã, Mani escreveu que esperou 48 horas para se pronunciar sobre a situação do casal. Ela disse ter passado muitas dificuldades para entender o status do relacionamento. Uma das queixas foi a fala do baiano em entrevista para Ana Maria Braga, quando disse que ainda estava conhecendo ela.

Mani Reggo e Davi Brito podem ter rompido o relacionamento Crédito: Instagram/Reprodução

O post, apesar de indicar um rompimento, não confirma se houve um término entre eles. Porém, Mani, que é dona de uma lanchonete em Salvador, tirou a informação de que era esposa do Davi na descrição das redes sociais.

Dentro da casa, Davi chamava Mani de namorada e também de esposa, causando confusão sobre a real situação dos dois, apesar de ele sempre ter falado no programa que sonhava em oficializar o casamento.

Critica a fofocas

Davi no É De Casa, na manhã deste sábado (20), havia falado sobre os boatos de término com Mani Reggo. "Parem de ficar falando que não continuo com 'minha nega'", pediu. Segundo o baiano, "tá tudo certinho" entre o casal. "Já encontrei com ela, já dei um beijinho nela", contou ao confirmar que continua casado.

O jovem de 21 anos foi nesta tarde para a Bahia para comemorar a vitória com torcedores do Estado onde ele nasceu. No aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, onde embarcava para Salvador, ele voltou a afirmar que estava ainda junto a Mani e disse ainda que "o povo não vai conseguir" separá-los.

?URGENTE: Davi confirma que continua casado com Mani, após informações falsas serem veiculadas por jornalistas na mídia.pic.twitter.com/BLzYtNgTYo — Central Reality (@centralreality) April 20, 2024

Os rumores de separação sugiram logo após o ex-BBB sair do programa da Globo e não postar nenhum encontro com a companheira. O público também achou estranho quando o baiano disse que estava conhecendo a Mani, em entrevista para Ana Maria Braga, não confirmando se estava num relacionamento mais sério.

Davi Brito e a namorada Mani Rego antes dele entrar no BBB Crédito: Instagram/Reprodução

Os boatos de um possível término ficaram ainda mais fortes na última sexta (19), quando a irmã de Mani, Fabianna Rego, deu 'unfollow' no campeão do BBB no Instagram. Além disso, o jornalista Luiz Bacci, da Record, disse que o casal havia se separado, criando uma grande confusão nas redes sociais. Só no Instagram, Davi chegou a perder 100 mil seguidores após a informação.

"Davi e Mani Reggo não estão mais juntos, uma notícia triste para quem torcia pelo casal. Tive informações por meio de fontes de extrema confiança de que a conversa entre Davi e Mani aconteceu no hotel, no Rio de Janeiro", iniciou Luiz. Segundo ele, Davi teria contratado advogados para formalizar a separação e que o vencedor do BBB estaria disposto até a repartir o prêmio.

Logo após a publicação dessa notícia, que culminou em muitos comentários nas páginas de fofoca, o jornalista Gabriel Perlini disse que havia conversado com o advogado do Davi, e que o profissional negava qualquer rompimento.

?AGORA: Davi embarca para Salvador e diz que irá encontrar Mani: “O povo não vai conseguir nos separar”.

pic.twitter.com/Eh3vuU43hw — Central Reality (@centralreality) April 20, 2024