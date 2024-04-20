Mani rompe o silêncio sobre Davi e deixa de segui-lo nas redes sociais

Mani Reggo, de 41 anos, namorada do Davi Brito, deixou de seguir o campeão do BBB24 nas redes sociais na tarde deste sábado (20) e compartilhou um post sobre o envolvimento dos dois.
No Instagram, em uma foto com a irmã, Mani escreveu que esperou 48 horas para se pronunciar sobre a situação do casal. Ela disse ter passado muitas dificuldades para entender o status do relacionamento. Uma das queixas foi a fala do baiano em entrevista para Ana Maria Braga, quando disse que ainda estava conhecendo ela.
O post, apesar de indicar um rompimento, não confirma se houve um término entre eles. Porém, Mani, que é dona de uma lanchonete em Salvador, tirou a informação de que era esposa do Davi na descrição das redes sociais.
Dentro da casa, Davi chamava Mani de namorada e também de esposa, causando confusão sobre a real situação dos dois, apesar de ele sempre ter falado no programa que sonhava em oficializar o casamento.
Critica a fofocas
Davi no É De Casa, na manhã deste sábado (20), havia falado sobre os boatos de término com Mani Reggo. "Parem de ficar falando que não continuo com 'minha nega'", pediu. Segundo o baiano, "tá tudo certinho" entre o casal. "Já encontrei com ela, já dei um beijinho nela", contou ao confirmar que continua casado.
O jovem de 21 anos foi nesta tarde para a Bahia para comemorar a vitória com torcedores do Estado onde ele nasceu. No aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, onde embarcava para Salvador, ele voltou a afirmar que estava ainda junto a Mani e disse ainda que "o povo não vai conseguir" separá-los.
Os rumores de separação sugiram logo após o ex-BBB sair do programa da Globo e não postar nenhum encontro com a companheira. O público também achou estranho quando o baiano disse que estava conhecendo a Mani, em entrevista para Ana Maria Braga, não confirmando se estava num relacionamento mais sério.
Os boatos de um possível término ficaram ainda mais fortes na última sexta (19), quando a irmã de Mani, Fabianna Rego, deu 'unfollow' no campeão do BBB no Instagram. Além disso, o jornalista Luiz Bacci, da Record, disse que o casal havia se separado, criando uma grande confusão nas redes sociais. Só no Instagram, Davi chegou a perder 100 mil seguidores após a informação.
"Davi e Mani Reggo não estão mais juntos, uma notícia triste para quem torcia pelo casal. Tive informações por meio de fontes de extrema confiança de que a conversa entre Davi e Mani aconteceu no hotel, no Rio de Janeiro", iniciou Luiz. Segundo ele, Davi teria contratado advogados para formalizar a separação e que o vencedor do BBB estaria disposto até a repartir o prêmio.
Logo após a publicação dessa notícia, que culminou em muitos comentários nas páginas de fofoca, o jornalista Gabriel Perlini disse que havia conversado com o advogado do Davi, e que o profissional negava qualquer rompimento.
Revoltado com as críticas e com as fofocas, Davi fez uma live por volta das 23 horas de sexta no Instagram. "Eu lutei muito, eu não vou admitir que essas pessoas fiquem falando de mim no Instagram 24 horas por dia. Vai procurar outro assunto." Ele alega está sendo vítima de ataques, perseguição e de racismo. "A minha vida, eu resolvo. E não preciso de ninguém para resolver ela por mim. Uma boa noite a todos", finalizou.