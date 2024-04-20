Davi afirma estar casado com Mani e diz que o povo não vai separá-los

Davi, campeão do Big Brother Brasil 24, participou do programa É De Casa na manhã deste sábado (20) e falou sobre os boatos de término com Mani Reggo. "Parem de ficar falando que não continuo com 'minha nega'", pediu. Segundo o baiano, "tá tudo certinho" entre o casal. "Já encontrei com ela, já dei um beijinho nela", contou ao confirmar que continua casado.
O jovem de 21 anos foi nesta tarde para a Bahia para comemorar a vitória com torcedores do Estado onde ele nasceu. No aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, onde embarcava para Salvador, ele voltou a afirmar que estava ainda junto a Mani e disse ainda que "o povo não vai conseguir" separá-los. No momento em que ele chegava na cidade onde nasceu, a namorada parou de segui-lo nas redes sociais e fez um post sobre o relacionamento.
Os rumores de separação sugiram logo após o ex-BBB sair do programa da Globo e não postar nenhum encontro com a companheira. O público também achou estranho quando o baiano disse que estava conhecendo a Mani, em entrevista para Ana Maria Braga, não confirmando se estava num relacionamento mais sério.
Dentro da casa, Davi chamava Mani de namorada e também de esposa, causando confusão sobre o real status do relacionamento, apesar de ele sempre ter falado no programa que sonhava em oficializar o casamento.
Os boatos de um possível término ficaram ainda mais fortes na última sexta (19), quando a irmã de Mani, Fabianna Rego, deu 'unfollow' no campeão do BBB no Instagram. Além disso, o jornalista Luiz Bacci, da Record, disse que o casal havia se separado, criando uma grande confusão nas redes sociais. Só no Instagram, Davi chegou a perder 100 mil seguidores após a informação.
"Davi e Mani Reggo não estão mais juntos, uma notícia triste para quem torcia pelo casal. Tive informações por meio de fontes de extrema confiança de que a conversa entre Davi e Mani aconteceu no hotel, no Rio de Janeiro", iniciou Luiz. Segundo ele, Davi teria contratado advogados para formalizar a separação e que o vencedor do BBB estaria disposto até a repartir o prêmio.
Logo após a publicação dessa notícia, que culminou em muitos comentários nas páginas de fofoca, o jornalista Gabriel Perlini disse que havia conversado com o advogado do Davi, e que o profissional negava qualquer rompimento.
Revoltado com as críticas e com as fofocas, Davi fez uma live por volta das 23 horas de sexta no Instagram. "Eu lutei muito, eu não vou admitir que essas pessoas fiquem falando de mim no Instagram 24 horas por dia. Vai procurar outro assunto." Ele alega está sendo vítima de ataques, perseguição e de racismo. "A minha vida, eu resolvo. E não preciso de ninguém para resolver ela por mim. Uma boa noite a todos", finalizou.