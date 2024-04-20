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Carlinhos de Jesus relembra encontro com mãe de assassino de seu filho; veja

Jurado do Dança dos Famosos disse, em conversa no podcast Ser Artista, que abraçou a mulher no tribunal; Dudu foi morto em 2011 no Rio de Janeiro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Abril de 2024 às 12:12

O dançarino e coreografo Carlinhos de Jesus
O dançarino e coreografo Carlinhos de Jesus Crédito: Reprodução/Instagram/@carlinhosdejesus
O dançarino e coreografo brasileiro, Carlinhos de Jesus, participou do podcast Ser Artista e relembrou o encontro que teve com a mãe do assassino de seu filho, Carlos Eduardo Mendes de Jesus, conhecido como Dudu. Ele morreu em 2011, aos 32 anos.
Ele explicou que conheceu a mulher no julgamento do crime. "No intervalo [do julgamento], fui na cantina e olhei a mãe do rapaz. O pai e a mãe estavam na cantina. E ela, muito sem graça em me ver. Mas eu senti a dor que ela estava sentindo. Assim como eu perdi meu filho, ela estava perdendo o dela, né?", disse.
O jurado do Dança dos Famosos ainda contou que abraçou a mãe do assassino. "Fui lá e acalentei ela, dei um abraço nela. Falei pouco. Eu falei 'Boa noite' e que Deus olhasse por nós. Eu lembro que falei assim: 'Deus está olhando por nós'".

Relembre o caso

Carlos Eduardo Mendes de Jesus foi morto na madrugada do dia 19 de novembro de 2011 em Realengo, no Rio de Janeiro. Ele foi atingido por tiros e os policiais militares Miguel Ângelo da Silva Medeiros e André Pedrosa dos Santos foram acusados do crime.
Miguel Ângelo foi o autor dos oito disparos efetuados contra a vítima e condenado a 16 anos e 4 meses de prisão em 2017. Dudu era vocalista de um grupo de samba. O músico foi morto quando saiu de um bar. A investigação apontou que membros da banda de Dudu teriam se envolvido em uma briga com um policial militar em uma festa. Também foi apurado que Dudu se encontrou com a ex-namorada em um bar, quando ela estava acompanhada do então namorado, também policial militar. Veja o desfecho da condenação do crime

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