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BBB 24

BBB 24: Davi critica 'fofocas' sobre suposta separação: 'Minha vida eu resolvo'

Campeão do reality usou as redes sociais para falar sobre teorias da web de que não tem mais um relacionamento com Mani Rego
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Abril de 2024 às 09:54

Davi foi o campeão do BBB 24
Davi foi o campeão do BBB 24 Crédito: Reprodução/Globoplay
Apesar de não confirmar nem desmentir, o campeão do BBB 24, Davi Brito, usou as redes sociais para reclamar de "fofocas" sobre a sua vida íntima. Nas últimas horas, notícias em torno de uma suposta separação dele com Mani Rego vieram à tona, e na web, muita gente começou a fazer teorias que explicariam o motivo do afastamento.
Irritado, Davi fez vídeos reclamando dessa exposição. "Eu lutei muito, eu não vou admitir que essas pessoas fiquem falando de mim no Instagram 24 horas por dia. Vai procurar outro assunto. A minha vida, eu resolvo", disse, bastante irritado.
Em nenhum momento, Davi citou o nome de Mani nem disse que ambos estão bem e felizes. Ele preferiu criticar quem fala da vida alheia.
"Parem de fazer mal às pessoas, isso é feio. Estou indignado com essa situação. É por eu ser preto? Cheguei até aqui porque alguém me sustentou?", rebateu.
A história do suposto rompimento ganhou força depois que a irmã de Mani, Fabianna Rego, parou de seguir Davi no Instagram.
Rumores de uma possível confusão na família do baiano surgiram quando Davi se referiu a Mani como "minha namorada" no café da manhã com Ana Maria Braga na quarta-feira (17). A cozinheira sempre se definiu como "esposa" do ex-BBB. Contudo, como o advogado do baiano já havia assegurado ao F5, o casal diz estar bem.
O F5 apurou que o advogado que representa a mãe e a irmã de Davi orientou-as -e recomendou que a orientação fosse passada ao próprio Davi- a dizer que ele e Mani não são casados.

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